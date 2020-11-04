行政院周姓幕僚被抓包做「網軍圖」悄關臉書　徐巧芯批：敢做敢當！

▲國民黨團提供《上報》截圖。（圖／記者楊蕓翻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌周姓幕僚遭媒體踢爆，在立院議場2樓製作「網軍」圖卡，引發政壇熱議，國民黨更痛批是「網軍國家隊」。台北市議員徐巧芯發現，該名周姓幕僚已經默默關掉臉書，「敢做敢當啊！」

有媒體3日踢爆，行政院周姓幕僚3日上午10時於立院記者席製作「網軍」圖卡，隨後曾自稱是1450的焦糖哥哥陳嘉行、17萬人追蹤的粉專「我是台灣人．台灣是咱的國家」、今年加入民進黨的桃園市議員王浩宇都紛紛貼上此圖。

面對政院幕僚做「網軍」圖卡，立刻引發國民黨痛批「網軍國家隊」，甚至要在行政院沒說清楚之前，立法院所有在野黨團都應罷審行政院預算，包括人事費用、業務費用。

徐巧芯也於個人臉書提及，本來看到該篇新聞，想詢問原本在臉書上很活躍的周姓幕僚做求證，確認是不是真的跑去當網軍，「畢竟照片上雖然有戴口罩但看起來就是他本人啊。結果他好像把臉書給關了？有卦嗎？？敢做敢當啊！」

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