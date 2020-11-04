新增1境外移入自波蘭入境　20多歲台女居檢出現症狀確診

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日召開例行記者會，公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，指揮官陳時中說明，個案是從波蘭返國的本國籍20多歲女性(案569)。

指揮中心表示，案569於今(2020)年9月16日與2名同事至波蘭工作，10月25日一同返臺，入境時無症狀，並於宿舍居家檢疫。個案10月30日至11月2日陸續出現全身倦怠、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常等症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。

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指揮中心指出，由於個案發病前2日至住院隔離前均在宿舍居家檢疫，未與他人接觸，因此無匡列接觸者；個案之2名同行同事目前均無症狀，持續居家檢疫。

指揮中心統計，國內目前累計568例確診，分別為476例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、519人解除隔離、37人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲1女赴波蘭工作，返國後確診 COVID-19。（圖／翻攝facebook／衛生福利部）

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