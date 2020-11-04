歐洲衝破1100萬確診！全球逾4720萬人染疫　美國病患就占20％

▲歐洲疫情失控。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間4日上午4點30分，全球累計確診達4723萬5585例、121萬335死。美國總統大選已破9600萬人提前投票，與此同時逾930萬人確診；歐洲疫情未見緩勢，距離破千萬確診相隔不到一周，已突破1100萬人染疫。

歐洲疫情再起，法國已實施全國封鎖，英國則規定英格蘭地區進行居家禁足令，德國也下達部分封鎖命力，奧地利與希臘也重啟封鎖措施，而病毒持續迅速擴散中，全歐目前已累計1100萬8465人染疫、至少28萬5000人病故。

俄羅斯方面，累計確診達166萬1096例、2萬8611死；法國累計146萬745例、3萬7485死；西班牙累計125萬9366例、3萬6495死；英國累計105萬7045例、4萬6943死。

美國確診與死亡人數仍位居全球第一，累計934萬4717例、23萬2173死；印度累計826萬7623例、12萬3097死；巴西累計555萬4206例、16萬253死。

南美洲方面，阿根廷累計118萬3131例、3萬1623死；哥倫比亞累計109萬3256例、3萬1670死。即將破百萬確診的墨西哥累計93萬3155例、9萬2100死；祕魯90萬2503例、3萬4476死。