快訊／新冠肺炎增1例境外移入　指揮中心下午2時說明！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

國內再增1例新冠肺炎病例！中央流行疫情指揮中心今（4）日下午2時將召開例行記者會，由指揮官陳時中主持並說明該案例情況。截至目前國內共累積567例確診，分別為475例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、39人住院隔離中。

宣布下午2點緊急召開記者會，發言人莊人祥主持並說明該案例情況。截至今（1）日為止，國內累積558例確診，分別為466例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。

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除了境外移入之外，感染源待釐清的從台灣出境的確診者也引起民眾恐慌，指揮中心也呼籲，民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。