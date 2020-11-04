詭殺疑雲！台南情侶雙屍無外傷...妙齡女頸部暗藏深層出血勒痕

記者林悅／台南報導

台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，死者為21歲吳姓男子、22歲潘姓女子，2人為情侶關係，初步懷疑男子有經濟壓力釀悲劇，惟因女子頸部有較深層出血勒痕，檢警不排除加工自殺之可能，詳細死因仍待鑑定確定，全案由檢警調查偵辦中。

▲台南市仁德區11月1日晚上發生一對男女被發現陳屍一處透天厝套房內，疑係燒炭輕生，警方調得死者吳男生前買木炭的影像。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警歸仁分局指出，11月1日晚上6時許接獲報案，仁德區1處透天出租套房發生疑似燒炭輕生案件，報案民眾緊急破門進入時，發現男女2人仰躺床上，均已無生命跡象。

警方調查，死者為21歲吳姓男子、22歲潘姓女子，2人是情侶觀係。11月1日潘女家屬去找她，敲門卻沒人應對，隔壁的房客協助叫喚，發現門下飄出濃煙，於是把門撞開，只見兩人躺臥在床，已無生命跡象，雖緊急送醫，但仍宣告不治。

經鑑識人員現場的初步勘查，現場沒有外力侵入痕跡，房間牆內留有煙燻痕、炭盆及燃燒後的木炭碎屑，無翻箱倒櫃及打鬥跡象。擴大調閱現場周遭影像後，在附近民生用品賣場調得死者吳男1日下午1時許購買木炭的影像，惟確切的死因待大體解剖報告及後續的查證才能確定。

台南地檢署指出，11月1日於台南市仁德區所發現之男女共同於屋內燒炭案件，經檢察官相驗及解剖後，發現除女子頸部有較深層出血的勒痕外，並無其他外傷，法醫已採取男女死者的血液等檢體進行化驗，詳細死因仍待鑑定結果後方能確定。

據了解，燒炭輕生案件死者應無明顯外傷，為何潘女頸部卻有出血性勒痕，是否遭加工自殺，此部分正由檢警深入調查偵辦中。

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