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維護校園安全立即行動　台南市政府召開1029擴大校園安全會報

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▲台南市政府召開1029擴大校園安全會報，由副市長許育典，整合警察局、教育局、民政局、工務局、社會局、衛生局及環保局等單位，徹底檢討校園安全相關事宜。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府召開1029擴大校園安全會報，由副市長許育典，整合警察局、教育局、民政局、工務局、社會局、衛生局及環保局等單位，徹底檢討校園安全相關事宜。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應長榮大學女學生發生不幸事件，對校園安全所造成陰影，台南市長黃偉哲指示各單位於3日召開1029擴大校園安全會報，由副市長許育典，整合台南市警察局、教育局、民政局、工務局、社會局、衛生局及環保局等單位，徹底檢討校園安全相關事宜，建構安全城市。

在副市長許育典統合各單位意見後，會中做成以下五點決議：（一）設置巡邏箱的路線規劃，確實執行巡邏勤務：台南市警察局將在近期，對於各學校在通往市區、商區、住宿的主要道路，以及學區鄰近易發生危險地段，設置巡邏箱，並針對易被忽略安維、容易發生危險的時段，確實執行巡邏勤務。

（二）讓自己成為互相關懷的一員：台南需要每個市民的互相關懷，每個市民主動關懷、熱心助人的心都很重要，建立起人與人之間的互相關懷，機警的主動通報。（三）校園通報案件的警察窗口，與衛生局接獲通報之類似精神疾病特殊性癖好的個案資料，相互連結，掌握潛在性危險發生之可能性，市府對於警察局接獲校園（國中小、高中、大學）通報案件的紀錄追蹤，將與衛生局接獲通報的類似精神疾病、特殊性癖好者，有犯罪可能性的個案資料，相互連結，統合跨局處功能，快速掌握潛在性危險發生之可能性。

（四）教育局對於學校通報機制確實落實的督促：台南市政府對於國中小學建立起機警性簡易通報流程，並教導學生相互關懷、察覺異狀的即時通報觀念，持續確實執行。（五）永續的建置：台南市政府啟動局處橫向連結，全面檢視台南地區需修繕的路燈，以及學區附近主要道路，有雜草叢生地區，全面進行清除作業，並督促各區公所區長、里長，對於往後的里鄰路燈、附近環境，進行更緊密的通報作業。

台南市長黃偉哲沉痛表示，在經過這一次的憾事之後，台南市政府一定要致力於建構更加完善的校園安全網絡，讓學生能夠安心就學，建構社會安全網，讓身為安全城市的台南市更加安全。

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