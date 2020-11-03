女大生擄殺案延燒！歸仁分局長遭拔官　調職單「超級大風吹」網酸爆

圖、文／鏡週刊

台南某大學馬來西亞籍女大生在校門外300尺處，遭28歲梁嫌擄殺身亡，凶嫌3度埋伏作案，前次甚至擄人未遂，但受害者報案歸仁分局轄區派出所竟當作惡作劇，最終發生不可挽回憾事。對此，歸仁分局轄區派出所1日遭拔官懲處，不過該案調職單曝光，被網友酸形同大風吹， 「大風吹～吹什麼～警方八風吹不動 」 。

梁嫌9月30日曾強擄另位女大生未遂，歸仁分局轄區派出所接獲報案卻未開三聯單，甚至當成惡作劇，最終不幸發生外籍生憾事，事後歸仁分局長楊慶裕1日遭拔官，南市府警察局長詹永茂也自請處份；異動調職單中，楊慶裕轉內勤職務，改調警察局保安科科長，原職缺由麻豆分局長洪頂力接任。

但台南市府警察局昨（２日）公布5名高階警官異動曝光後，隨即引起網友高度關注，該調職單除了被網友轉發超過510次外，PTT上也掀起熱議論，不少網友紛紛酸如大風吹，質疑「這哪門子大風吹，人人有位子坐啊」「趕快換位子喔」「笑死，真的是大風吹」「這也算帶風向嗎？就是演給你看的啊」「這太簡單一眼就被識破了，好歹交錯一下」「玩排列組合遊戲喔」。

不過也有網友緩頰，認為「因楊有疏失，改調內勤，由分局長降為科長，也算是一種懲戒吧？！」「原分局長下調成保安科科長，所以，其他人要往上遞補啊。啊不然呢？局長要給誰當？」，但也有網友補充表示，「差在『職務加給』而已吧…沒記過又不影響考績」「最好分局都沒差啦，以台北來說，中正一分局就不重要，調去就不是遞補升職是吧？」，對於懲處回應相當兩極。



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