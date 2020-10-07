氣義交趕走違停客人！水煎包老闆怒嗆「雞排」　5個字噴6000元

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓水煎包業者去年12月20日上午7時許因為不滿林姓義交驅趕違停的客人，一氣之下罵了一句五字經，事後雖然辯稱這句話是對著父親講的，但隨即被錄影鐵證打臉，日前被新竹地院法官依公然侮辱罪判處罰金6000元，全案仍可上訴。

▲賣水煎包的吳男認為林姓義交是故意針對他的客人。（示意圖／ETtoday資料照，與本案業者無關）

判決書中提到，吳男當天認為林姓義交是故意驅趕違停的客人，一氣之下脫口罵出「X你X雞排」，結果吃上公然侮辱的官司；他辯稱，當時的確有說出那5個字，但沒有要侮辱義交的意思，「我是回到店裡對著父親講這句話。」

不過，在義交出示的錄影證據中，吳男頻頻叫囂，「他X的擋人家財路就是不對啦，好，站在這裡我看你多厲害，義交多厲害啊」、「你有什麼職權趕人家的車子，你有種罵，你就趕這一半就好了，看你多厲害啊」，接著轉身往回走，嘴上還是罵聲不斷，「看你多厲害啊」、「X你X雞排」。

新竹地院法官認為，吳男辯稱五字經是對著父親說的，但顯然和事實不符，可見上述說詞不過是事後的卸責之詞，考量到他只是因為不滿義交執行勤務影響到生意，就在公開場合辱罵他人，犯後仍矢口否認犯行，至今也未達成和解，態度不佳，最終依公然侮辱罪判處罰金6000元，得易服勞役6日，全案仍可上訴。