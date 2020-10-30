KTV打架害他「被女友分手」怒求償30萬　新竹男賠償金額出爐！

記者黃翊婷／綜合報導

魯姓餐廳員工去年7月4日和朋友前往新竹市某KTV唱歌，期間與吳姓工人發生口角，雙方直接在走道上大打出手，他不僅遭酒瓶砸頭，後來還因為這件事被迫與女友分手，氣得決定提告求償49萬餘元，其中有30萬是被分手的精神損害賠償。不過，新竹地院法官認為，魯男和女友分手跟這件事沒有直接因果關係，最終判吳男應賠償7萬1572元較為適當，全案仍可上訴。

▲魯男和吳男在KTV起口角。（示意圖／記者許力方攝，非本文事發店家）

魯男在判決書中主張，當天和朋友相約在KTV包廂唱歌，因為細故與吳男一行人發生口角，一氣之下離開包廂，沒想到卻在走廊上遭對方持酒瓶砸頭，再徒手揮拳毆打，導致他頭皮、右側胸部、背部多處挫傷，事後常常覺得頭部有受到撞擊的感覺，夜夜都需要吃安眠藥才能入睡，因此決定提告求償醫療費1072元、工作損失2萬500元、精神慰撫金15萬元、訴訟支出費2萬元。

魯男接著指出，吳男明明是先動手打人的一方，後來卻無端提告公然侮辱和傷害罪，雖然經新竹地檢署檢察官調查後處分不起訴，但這件事情被女友的父母知道了，害他被迫和女友分手，所以還要加碼求償30萬元的精神損害費用，總計求償49萬1572元。

對於上述指控，吳男表示願意負擔醫療費和工作損失，但認為經精神慰撫金的金額太高，況且魯男跟女友分手與他一點關係也沒有，不懂為何要提出這條求償。

▲魯男聲稱被打心生恐懼，晚上要吃安眠藥才能入睡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非本文當事人）

新竹地院法官認為，兩人對於醫療費用、工作損失皆無爭議，這部分請求賠償合理，精神慰撫金方面考量到雙方的經濟狀況，應賠償5萬元較為合適，而分手受到的精神損害，因為與爭執事件沒有因果關係，所以不予准許。

法官最後表示，為了這起訴訟雙方都得奔波法庭，魯男聲稱請假開庭一共花費2萬元，卻沒有提出任何單據證明，而且是否提告可由當事人自由選擇，他既然選擇要告，就要擔起往返法院開庭花費的時間、勞力以及金錢，這些都是主張權利所生的訴訟成本，與上述案件無關，最終裁定吳男應賠償7萬1572元較為適當，全案仍可上訴。