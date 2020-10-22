別人抱怨害他遭同事圍毆「一個月後再裁員」　最衰上班族獲賠7萬

記者黃翊婷／綜合報導

新竹呂姓男子聽聞友人抱怨官姓同事，去年6月2日上午7時許找來黃姓同夥去堵人，並持球棒、拔釘器等物品砸車及圍毆。更慘的是，官男在事發一個月後遭公司裁員，他不滿提告求償46萬元，但最終僅獲判賠償7萬8125元，全案仍可上訴。

▲呂男聽到朋友抱怨同事，竟撂人去毆打同事。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案當事人無關，下同）

官男在判決書中主張，呂男只是聽別人抱怨，就找來同夥埋伏在公司前，當日一早他下班開車準備返家，卻在停紅燈時遭圍堵，「他們拿球棒、拔釘器等物品砸車以及打我，車子的前後擋風玻璃以及車窗幾乎全都毀損，我也被打到四肢多處擦挫傷。」

被打到滿身傷的官男事後不僅出現嚴重焦慮、失眠等症狀，一個月後還被公司裁員，他越想越不甘心，於是決定提告求償修車費、請病假無法工作的損失、精神慰撫金等，總計46萬元。

▲官男不僅挨打還丟了工作。

對於官男的指控，呂男坦承動手，也願意賠償醫療費和修車費，但不願意負擔工作損失和精神慰撫金；而黃男經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。

新竹地院簡易庭認為，官男聲稱是因為挨打糾紛而丟了工作，但公司回函說明，之所以資遣他是因為公司虧損與業務緊縮導致，屬於一般的人力調整，與上述事件無關，再衡量三方的身分、地位以及經濟能力等因素，最終判呂、黃兩人應連帶賠償7萬8125元較為適當，全案仍可上訴。