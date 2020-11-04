快訊／川普蒙大拿州再拿3票縮小差距！213：237暫落後拜登

美國大選兩黨候選人拉鋸戰激烈，其中所有目光集中在6大搖擺州，包括威斯康辛（10張選舉人票）、密西根（16張選舉人票）、賓夕法尼亞（20張選舉人票）、佛羅里達（29張選舉人票）、北卡羅來納（15張選舉人票）、亞利桑那州（11張選舉人票）等。目前已知佛羅里達州確定被川普奪下，亞利桑那州則由拜登奪下，但外媒消息指出，威斯康辛州、密西根、賓夕法尼亞可能將不會在開票日當天有結果。