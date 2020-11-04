搖擺3州「今可能沒結果」　賓州、威斯康辛、密西根46選舉人票…恐瞬間翻盤

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選兩黨候選人拉鋸戰激烈，其中所有目光集中在6大搖擺州，包括威斯康辛（10張選舉人票）、密西根（16張選舉人票）、賓夕法尼亞（20張選舉人票）、佛羅里達（29張選舉人票）、北卡羅來納（15張選舉人票）、亞利桑那州（11張選舉人票）等。目前已知佛羅里達州確定被川普奪下，亞利桑那州則由拜登奪下，但外媒消息指出，威斯康辛州、密西根、賓夕法尼亞可能將不會在開票日當天有結果。

▲目前傳出3搖擺州今日不會有開票結果。（圖／路透）

根據《CNBC》報導，當地官員表示，密西根、賓夕法尼亞州、威斯康辛州可能要到本周晚些時候才會真正完成官方統計，光是這三州就有46張選舉人票，很可能讓選情出現不一樣的走向。

目前多州已經完成計票，拜登與川普的選情拉扯，其中各自拿下部分搖擺州，美東部分幾乎一片紅，拜登則是仰賴民主黨大票倉一路打。拜登在台灣時間午間在臉書上直播，出面向選民喊話：「我們將會贏得賓夕法尼州，只要再有一點耐心，可能需要一點時間，但我們有信心將會打贏」。

此次大選因為提早投票，以郵寄的方式進行，讓選票統計可能出現緩慢的情況，外界就曾預估，開票日可能變成開票周或月。而在拜登發表短演說之後，川普也在推特宣布晚些時候將會發表演說。