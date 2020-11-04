參謀總長進駐衡山指揮所因應美國大選　嚴德發：按照應處程序進行

記者林銘翰／台北報導

美國總統大選在台灣時間11月4日登場，傳出參謀總長黃曙光進入衡山指揮所因應情勢。對此，國防部長嚴德發4日表示，參謀本部針對每一天的台海情勢、區域安全狀況都會嚴密掌握，並且做出適當的應處，至於何人會進入衡山指揮所，皆按照相關應處程序進行，相關整備目前都已經完成。

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



嚴德發4日上午赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國防部主管收支機密及公開部分－不含國家安全局部分（含空軍F-5型戰機後勤維修、零附件籌補與換裝規劃）」進行審查，並備質詢。

嚴德發會前受訪時表示，有關美國總統大選，不管政局如何變化，中共在區域造成的軍事威脅，相信國人都非常清楚，台灣因應新的情勢以及中共的威脅，都必須提高警覺，總統蔡英文日前也特別提醒，國軍要加強各方面的應處作為。

嚴德發指出，謀本部針對每一天的台海情勢、區域安全狀況都會嚴密掌握，並且做出適當的應處，至於何人會進入衡山指揮所，皆按照相關應處程序進行，相關整備目前都已經完成，籲請國人放心。

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