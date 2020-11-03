代理BNT新冠疫苗破局！指揮中心揭關鍵因素「東洋提不出2文件」

記者洪巧藍／台北報導

台灣東洋上個月中旬宣布取得BioNTech SE（BNT）的COVID-19疫苗有條件授權的授權書，不過今（3）日卻傳出破局，東洋表示，由於雙方對數量及價格仍有落差、未能達成一致協議，宣布無法如期代理該疫苗進口。中央流行疫情指揮中心回應，商談過程希望東洋方面可以提供正式授權文件以及合約草案，「僅這兩個要求」，但對方無法提供，也就無法談下去。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

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台灣東洋是在10月12日下午宣布正式取得BNT新冠疫苗有條件授權書，總計授權最多3000萬劑新冠疫苗，初步估計明年首季可望供500萬人施打。東洋表示，經20多天密集地與BNT、衛生福利部疾病管制署協商討論，雙方對數量及價格仍有落差、未能達成一致協議，今日無法如期代理該疫苗進口。

指揮中心發言人莊人祥回應，指揮中心希望東洋方面可以提供「正式授權文件」以及「合約草案」再來談，強調並非數量、價格等因素。莊人祥說，這段期間他與對方見面談過2次，雙方互相窗口可能談過更多次，但對方就拿不出這兩件文件，指揮中心才無法談下去。

但莊人祥也強調，這不代表台灣買不到BNT的疫苗。後續仍會透過COVAX等國際各管道洽談含BNT疫苗在內的新冠疫苗，莊人祥說「只要有任何國際疫苗，適合台灣需求，時間上也許可，都會去爭取；另國內疫苗開發也是一條路」。