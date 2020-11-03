新冠病毒「會忽然消失⋯10年後再發作」　靈媒精準預言2020大流行

▲新冠病毒在2020年肆虐全球，已故靈媒蘇菲亞‧布朗（Sylvia Browne）生前曾精準預測。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

美國已故靈媒蘇菲亞‧布朗（Sylvia Browne）生前曾精準預測Covid-19病毒大流行！她當時在書中提到，「2020年左右，一種類似肺炎的嚴重疾病將在全球蔓延，攻擊肺部和支氣管，並抵抗所有已知的治療方法。」還說，「它會猝然消失，就像它發生的時候一樣突然，10年後再次發作，然後完全消失。」

蘇菲亞‧布朗生於1936年，卒於2013年，她是世界知名的靈媒，也是紐約時報暢銷作家，上過不計其數的媒體節目，是美國談話節目孟代爾秀（Montel Williams Show）和賴瑞．金秀（Larry King Live）的固定來賓，也是一名廣播節目主持人。

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據悉她3歲起就展現超凡的心靈能力，畢生從事靈媒的工作，以傑出的通靈力、對超心理學的深入研究享有聲譽，加上個性自然不做作，說話幽默風趣，巡迴演講總是風靡大批觀眾。除了透過自身的天賦幫助人們瞭解生命意義，她在世時也積極參與慈善活動，更協助警方辦案。

她生前在書中談論了人們應該如何意識到自己，改變自己的態度，珍愛他人和其他生命，且認為「行為和意圖」定義了人們自身的靈魂。另外，她也精準預測了Covid-19病毒大流行！

書中寫道，「到2020年左右，一種類似肺炎的嚴重疾病將在全球蔓延，攻擊肺部和支氣管，並抵抗所有已知的治療方法。而幾乎比疾病本身更令人困惑的是，它會猝然消失，就像它發生的時候一樣突然，10年後再次發作，然後完全消失。」

出版社也介紹，蘇菲亞．布朗以知名的靈視能力，看見世界動盪、地球存滅、人類興衰、靈魂去留⋯等種種面向，用智慧和平靜談論最艱鉅的主題，回應了以下的大哉問「未來100年將會發生什麼事？」、「如果世界真的要終結，那麼我們的最後時刻將會發生什麼事？」任何想知道生命何去何從的人，這本書都將開啟一扉前所未見的靈性旅程之門。

《終末之日：靈媒蘇菲亞．布朗關於世界與未來的預言》在美國熱銷超過12萬冊，也在全球11國售出版權，如今中文版由春光出版社在台發行，已於今年10月上市。

▲《終末之日：靈媒蘇菲亞．布朗關於世界與未來的預言》中文版來台。（圖／春光出版）

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