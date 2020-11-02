中衛口罩連續12天每日開賣　姐姐蕾絲款限定爆品2時段開搶

▲中衛限定款「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

外出配戴口罩成為全民運動，目前國內依舊有境外移入個案，刺激市場口罩商品需求居高不下，其中，想入手中衛口罩的話，可把握最近雙11檔期，電商平台將天天開賣外，PChome 24h購物、博客來更推出限定款「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」，限時限量開搶，只是這款非醫療口罩，購買前需留意。

PChome 24h購物亦將於11/9上午11點開賣中衛限定款「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」，每盒10入，售價199元，每個帳號限購一組，不過該款非醫療口罩，下單前需留意，而雙11檔期間將不定期推出限量特殊色中衛口罩防疫組，像是深丹寧、潮橘、酷黑玩色系列等款式。此外，也公布今年站上「防疫新生活人氣商品TOP10」，人氣排行冠軍。由「美德手術防護口罩」拿下。

博客來於11/1～11/12天天開賣中衛口罩，包括海芋黃、兒童款丹寧牛仔、月河藍（晨曦）、天空藍、黑+綠、深丹寧、櫻花粉、炫霓紫、黑+月河藍、麥飯石灰等10款，皆於下午3點準時開賣，僅「謝金燕姐姐聯名款蕾絲口罩」於11/9上午11點推出，每個帳號限購買一盒，網站也提醒加入購物車不代表取得購買資格。

東森購物網則開賣宏瑋、永猷、昆陽、善存、台灣國際生醫、台灣巧護士等多款MIT成人及兒童醫療口罩，除了單盒出售，亦推出搭配防護眼鏡、草本茶樹噴霧等防疫組合，最低299元起。此外，另有獨家口罩特惠組，搭配日用品、酒精濕巾、眼妝或小家電等，超值價限時1折起。