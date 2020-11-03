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「蔥油餅阿伯」擺攤養妻小…欠12萬健保費！遭追討攤車還債

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▲▼蔥油餅阿伯欠12萬健保費！攤車遭查扣...執行署暖邀他擺攤。（圖／法務部行政執行署）

▲阿伯積欠12萬健保費，花蓮分署暖邀擺攤，聯合拍賣會現場飄香。（圖／法務部行政執行署花蓮分署）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮一名阿伯平時賣蔥油餅維生，但積欠健保費12萬元，擺攤車輛本要遭法務部執行人員查扣。不過，行政執行署人員考量阿伯家境困難，不僅協商分期繳納、歸還攤車，還邀請他3日到聯合拍賣會來擺攤，以盡快還清欠款，讓現場飄香之餘，也成就一段雙贏佳話。

法務部行政執行署花蓮分署表示，阿伯欠繳健保費12萬元，遭衛福部中央健康保險署東區業務組移送強制執行。

執行人員到場後，原本要查扣阿伯的車輛。但阿伯解釋，他平時開這輛車到各地擺攤，販售蔥油餅、烤香腸、烤魷魚及大腸包小腸等賺取家用，若車輛遭查扣帶走，恐怕無法維持基本生活所需，盼分期繳納，暫緩查扣車輛。

執行人員考量，阿伯居住環境確實不佳，而且外籍配偶尚未取得身分證無法就業，家中還有一名幼子要扶養，因此當場協商分期繳納，並轉介申辦健保紓困，同時承諾提供場地，邀請阿伯未來每月到聯合拍賣會擺攤。

花蓮分署分署長鍾志正表示，行政執行署秉持公義、關懷理念，對於惡意欠繳的義務人，必將採取強力執行措施，以落實公平正義。不過，對於願意主動清償欠款的民眾，將協助輔導其還款，避免造成社會問題，達到雙贏局面。

▼聯合拍賣會現場，有不少民眾排隊捧場。（圖／法務部行政執行署花蓮分署）

▲▼蔥油餅阿伯欠12萬健保費！攤車遭查扣...執行署暖邀他擺攤。（圖／法務部行政執行署）

▼花蓮分署提供場地，邀阿伯每月都來擺攤。（圖／法務部行政執行署花蓮分署）

▲▼蔥油餅阿伯欠12萬健保費！攤車遭查扣...執行署暖邀他擺攤。（圖／法務部行政執行署）

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