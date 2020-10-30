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「2020花蓮國際石雕藝術季」　16位石雕家進行現場大型創作　展現石雕藝術魅力

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▲▼花蓮國際石雕藝術季,花蓮,石雕,黑熊努努。（圖／翻攝自官網、花蓮縣政府提供）

▲2020花蓮國際石雕藝術季於10/24～11/22登場，吉祥物「黑熊努努」可愛的外型，成為一大亮點。（圖／花蓮縣政府提供）

生活中心／花蓮報導

台灣是座自然資源豐富的美麗島嶼，想到好山好水好風景，第一個浮現在腦海中的就是花蓮的山海景致，東海岸的地質景觀可說是稱霸全台、連國外旅客都被震懾，險峻秀麗的奇石海岸線如太魯閣峽谷、清水斷崖等是一大特色，花蓮蘊藏豐富石礦資源、更是數一數二的大理石產區，因此也發展出高超的石雕藝術，「2020花蓮國際石雕藝術季」於10/24～11/22在文化局園區登場，邀請16位石雕藝術家進行為期一個月的現場大型石雕創作，假日也有市集及音樂表演，現場更可以和「黑熊努努」合照打卡。

▲▼花蓮國際石雕藝術季,花蓮,石雕,黑熊努努。（圖／翻攝自官網、花蓮縣政府提供）

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▲今年度主要活動「戶外創作營」，現場可見石雕藝術家的創作過程。（圖／翻攝自官網）

「花蓮國際石雕藝術季」邁入第25年，年年吸引眾多人潮前往朝聖，本屆主題為「石動曼波（Stone Mambo）」，聚焦在藝術家進行創作、賦予石頭生命力的動態過程，就像曼波之舞一般充滿優雅律動，今年石雕藝術季的主要活動為「戶外創作營」，花蓮縣長徐榛蔚表示，本屆石雕藝術季共邀請16位石雕藝術家（陳彥伯、樊烱烈、向光華、馮朝宗、李紫晴、王標、林立仁、葉汸宸、約瑟夫·維西、蔡文慶、黃清輝、侯連秦、吳明聲、張書瑋、鄧善琪、魏永賢）進行創作，長達一個月的創作時程，讓民眾可近距離欣賞石雕藝術製作歷程。文化局長吳勁毅分享，今年各地都受疫情影響，花蓮還能持續舉辦如此精彩的活動，「真的很幸福」。除戶外創作營備受矚目，活動現場也邀請到年輕族群喜愛的YouTuber「放火」一起加入，屆時他也將展示他的石雕學習成果，讓更多人看見花蓮石雕藝術的魅力。

▲▼花蓮國際石雕藝術季,花蓮,石雕,黑熊努努。（圖／翻攝自官網、花蓮縣政府提供）

▲花蓮國際石雕藝術季還有一系列豐富的展覽，看見石雕的不同面貌。（圖／翻攝自官網）

來到花蓮國際石雕藝術季，除了欣賞藝術家的創作歷程，更有一系列豐富的展覽，包括「石動曼波－2020花蓮國際石雕藝術季特展」、「洄瀾石報－石材產業發展與生活應用展」、「雕塑的力量－台灣雕塑今昔滙展」、「重返榮耀－花蓮縣石彫協會歷屆會長作品邀請展＆薪火相傳－璞石畫創作聯展」等，集結近百件國內外雕塑作品，一睹世界級的創作實力。

▲▼花蓮國際石雕藝術季,花蓮,石雕,黑熊努努。（圖／翻攝自官網、花蓮縣政府提供）

▲小朋友們爭相跟黑熊努努合照。（圖／花蓮縣政府提供）

活動期間每週六、日下午三點到五點還有體驗市集和音樂表演，羅德表演藝術劇場、足上舞伶－楊立微虎劇團等會在現場帶來精彩的演出，今年的石雕藝術季還有一大亮點－「黑熊努努」，「黑熊努努」是台灣漫畫家蕭言中替本屆石雕季設計的吉祥物，黑熊努努來自中央山脈，穿戴雕鑿石頭所用的必備工具護目鏡、穿上超到位的工作服，體型高壯性格卻呆萌十足，可愛的萌笑和垂垂眼，讓小朋友們爭相與黑熊努努合照，可愛的模樣讓大人們也心花怒放。玩累了還可以到花蓮縣文化局圖書館2樓參觀雕塑主題書展，相揪親朋好友、帶上爸爸媽媽爺爺奶奶及小朋友來趟花蓮，看完石雕藝術季再讓自己沈浸大自然裡的芬多精，將東海岸壯麗景觀盡收眼底、體驗超chill又能陶冶身心的假日輕旅行。

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