JKF百萬辣模當街遭爆打畫面曝！前老闆扯髮狠踹倒地　行李當足球

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

JKF女郎珍琳1日在臉書發文求救，10月31日與前直播公司吳姓老闆在花蓮當街爆發爭執，對方竟然將她從車上拖下車，讓她當場重摔在地，她拿出手機錄影存證繼續遭到暴打。花蓮警方表示，後續有將2名當事人帶回派出所釐清，目前雙方決定互告傷害。

▲JKF百萬辣模發文透露，自己10月31日當街遭直播公司老闆扯髮暴打。（圖／翻攝臉書《Jeannine 珍琳》）

▲▼JKF女郎遭當街扯髮爆打，身上多處擦傷。（圖／記者蕭可正翻攝）

珍琳小有名氣，還是連千毅直播的「班底女郎」，因為合約問題和前直播公司老闆在車上發生爭執，對方暴怒將她從車上拖出摔在地，她外套扣子被扯飛，立刻拿出手機錄影，老闆看到後更加憤怒，又追上前抓住她的外套用力推倒，她無反擊之力，二次重摔在地，影片中還可看到老闆扯住她的頭髮，下手相當惡劣。

從事發影片可見，身穿黑衣的男子（吳姓老闆）手段猛爆，一手揪住珍琳頭髮將她往地下壓，口中還不斷罵髒話，甚至還把行李當足球猛踢，而女方因無力抵抗，只能不斷尖叫呼救，拿手機錄影存證。

花蓮警表示，10月31日下午1時許巡邏行經國聯三路與國興二街口處，突遭民眾攔下，表示附近有一對男女在街上起衝突，希望警方過去處理。

警方到場了解得知，吳男與珍琳原本同坐一車，途中2人因故發生糾紛，由於雙方紛紛掛彩，均有外表皮的擦傷，目前都已至醫院開立證明，並有互相提告傷害之意。

事件爆發後吳男表示對於自己行為感到抱歉，解釋自己與珍琳是情侶關係，2人已交往3年，10月底來花蓮玩時在車上發生口角，女方要求到車站自己北返，二度衝突要女的下才會發生拉扯，目前雙方還在冷戰。警方表示，後續已將珍琳護送到火車站，讓她搭車14時40分北上，並電訪確認女子安全返家。

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