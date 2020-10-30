她把「生日快樂」刺手上...右下3字藏故事　網噴淚：滿滿的洋蔥

▲原PO將爸爸的字刺在手上。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人會因為喜歡某個圖案、認同某個意念，又或是單純想紀念某件事，進而選擇「刺青」。一名女網友先前發文表示，每次她生日，爸爸都會給她一個紅包，並在上頭寫下「生日快樂」；但是自從父親離世後，她就再也收不到爸爸的祝福了，因此，「我把他的祝福字跡，刺在手上永遠懷念他。」

這名女網友在「爆廢1公社」上發文表示，每次只要生日，她總會收到爸爸的紅包，即便她已經30幾歲了，這份祝福卻也從來沒少過。原PO分享爸爸先前給她的紅包照片，上頭寫下了「生日快樂」4個字，雖然看似平凡，但卻是最重要的一份祝福。

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▲原PO將爸爸的祝福一直帶在身上。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO此時話鋒一轉，「去年爸爸走了！不會再包紅包給我，也不會再寫字給我了。」她看著前幾年收到的生日紅包，不禁有些鼻酸；為了將這份祝福一直帶在身上，她日前便將「生日快樂」4個字刺在自己的手臂上，永遠懷念爸爸，也象徵每年都能擁有這份祝福。

貼文曝光後，網友全被原PO的故事感動，「滿滿的洋蔥」、「把你自己照顧好，不要有病痛、意外就是對爸爸最好的報答」、「很棒的意義」、「好感動，不過，還好你爸字美」、「很棒，永遠的親情」、「我覺得很棒、很有意義」、「好棒的刺青」、「永遠紀念爸爸的愛」、「我也是紀念爸爸刺了一個在身上」。