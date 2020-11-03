長榮女大生父首發聲明！　淚謝：很感激學校讓女兒成為很棒的人

記者陳韻如／台南報導

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭到變態魔梁育誌殺害，而3日鍾女遺體在法師引領下進行火化，讓家屬悲痛欲絕。校方下午在校內舉行小型追思會，並邀請鍾女雙親出席，而原先從未對外發言的鍾父最後聲明表示，「非常感謝校方，讓女兒能成為一個很棒的人」。

鍾女雙親3日一早7時出發前往殯儀館，而鍾女遺體也於上午9時在師父的引領下進行火化，當時有將近30名鍾女的同學身著學士服到場，想要提前為鍾女舉辦畢業典禮，陪伴她一起畢業，場面相當哀戚。

長榮大學秘書長管美燕表示，經過家屬同意後，校方下午在校內舉辦小型紀念追思活動，除了校董事、創辦人、校長、師長及同學外，鍾女雙親也一同出席。

會後，原先一直未對外發言的鍾父首發聲明，「這次來台處理愛女的事，到今天都順利圓滿了。對各單位都充滿感激，但因為疫情的關係無法一一言謝，在此跟大家表示感激。我一直教育下一代要多參與有教育意義的活動，這次來到長榮大學才知道學校已經早就舉辦了很多跟環保議題有關、服務社區、具有教育意義的活動，我很感激長榮大學讓女兒成為一個很棒的人。等我們回到馬來西亞，我再透過律師發布新聞稿。」

▲女大生父母發聲明感謝學校。（圖／地方中心攝）

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