「黑金」超級組背景曝！專挑大咖放月息16分重利　遇澎恰恰跟著翻船

記者張君豪、陳韻如／台北報導

藝人澎恰恰爆出積欠上億元債務，日前更有消息指出他遭到人稱「楊醫師」的債主亞太三溫暖負責人楊振豐約到公司協商債務，兒子還被押回家拿地契。警方事後介入調查，發現楊振豐、通化街幫主「芋仔」朱秀琮及其餘5名通化街幫成員除借款給澎恰恰外，就連遠航董事長張綱維也曾向他借款，而警方3日將7人逮捕到案，楊醫師以及芋仔的超狂背景也隨之曝光。

▲刑事局逮捕涉嫌放高利貸押走澎恰恰的通化街幫、竹聯幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

「芋仔」朱秀琮過去曾教唆手下開槍射殺天道盟美櫻會大哥蔡俊明，當時蔡俊明被以行刑式的手段，全身被打穿32個彈孔痕宛如蜂窩般慘死街頭，可見芋仔的手段極其兇殘。

▲北市萬華角頭，綽號「芋仔」的朱秀琮（中間低頭者）。（圖／記者劉昌松攝）

另外，「楊醫師」楊振豐則是亞太三溫暖董座，過去曾在總統府前秘書長陳哲男的司法黃牛案中出名，就連遠航董事長張綱維也曾向他借款2千萬，甚至說服他投資，但沒想到遠航卻無預警停飛，讓楊振豐氣得提出民事訴訟。

除此之外，台南擔仔麵集團女婿、頂鮮台北101餐廳負責人周文保等人都曾向楊振豐借款，還不出錢就會立刻遭脅迫滋擾，嫌犯更曾闖入張綱維辦公室，並押走周男3天追債，之後周男償付1千萬元利息才被釋回，黑幫並要求兩人提供房地產、名畫古董收藏品抵債。

▲「楊醫師」楊振豐在刑事局員警押解下，移送台北地檢署複訊。（圖／記者劉昌松攝）

警方調查，澎恰恰也曾向楊振豐借款，朱秀琮及楊振豐2人分別以金主的角色，以月息6%至16%不等對外放款，若對方還不出錢，即找竹聯幫平堂堂主林冠樺率小弟追討。

對此，警方調查，發現楊振豐與朱秀琮對上述3名大咖放款約3.2億元，遠航張綱維借了約1.6億元、頂鮮101餐飲集團周文保借了1.3億元，澎恰恰借款3千萬元，但3人迄今均未償還，沒想到卻因為一個澎恰恰而踢到鐵板，警方事後在掌握相關證據後將通化街幫、竹聯幫平堂要角朱秀琮、楊振豐等7人逮捕到案，下場相當悽慘。

目前7人到案後坦承放債約3億元，警訊後也將7人依觸犯組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪嫌中午送往台北地檢署偵辦。

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