昔印刷廠董座淪撿破爛！他每月僅4千度日　打官司求2子扶養…結果曝

▲張男昔日為印刷廠董座，今淪撿破爛，打官司求2子女扶養，遭判敗訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台東報導

張姓男子過去經營印刷廠，過著相當富裕的生活，但自從與妻子離婚後，事業開始走下坡，不是碰上天災，就是遭逢人禍，最終淪落街頭撿破爛，每月收入僅4千多元，讓他難以度日，因此打官司要2名子女扶養，但因他過去並未善盡對子女的扶養責任，遭到法官駁回。

判決書指出，張男過去與前妻共同經營印刷廠，家庭事業兩得意，但32年前2人因個性不合協議離婚，雙方同意將所有財產、現金歸前妻所有。然而，自離婚後，張男事業開始走下坡，印刷事業2001年遭逢納莉颱風大水，工廠泡湯事業全毀，在台東購買的房子也因無力繳納貸款而遭到法拍，他也因此留下債務。

張男事後轉往大陸養鰻，但又遭到不良分子結夥搶劫，回台後體力漸失，一直無法找到安穩工作，且現已年屆70，每月僅靠著4400元的國民年金及打零工度日，今兒女已大，也程序了他當年的豐厚財產，理應扶養他至死亡之日止，因此向法院提起訴訟。

不過，張男的2名子女想法官表示，2人年幼時均是由外祖父母扶養長大，而張男並未盡到父親的照顧義務，更為給付扶養費，與母親離婚後也從未聯絡或關心2人，認為張男的要求無理，應予駁回。

法官審理時，調查張男財產資料，發現他近幾年的年所得僅有300元至600元不等，名下財產也只有5530元，還負債122萬元，而他從5月起每個月可領有低收入戶家庭生活補助6358元及低收老人生活津貼7759元，因此判定他確實有不能維持基本生活的需求，而有受扶養的必要，但他身為父親卻不曾關心過子女，也未給付過扶養費，無正當理由未盡扶養義務且情節重大，因此判張男敗訴。

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