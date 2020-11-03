「斷雙腳殺全家」逼澎恰恰張綱維還錢　芋仔、楊醫師聲押禁見

記者劉昌松／台北報導

通化街幫幫主朱秀琮與亞太三溫暖老闆楊振豐，涉嫌趁藝人澎恰恰、遠航前董座張綱維、台南擔仔麵集團周文保等人缺錢孔急的時候，放高利貸，再邀約到管制森嚴的三溫暖辦公室限制行動，甚至以私刑拘禁3天等方式討債，台北地檢署檢察官偵查後，3日晚間以涉嫌《組織犯罪條例》等罪向法院聲押禁見，另5名涉案男女分別以10萬到100萬元交保。

檢警調查，朱秀琮(芋仔)和楊振豐(楊醫師)共同出資經營高利貸，曾闖入遠航張綱維辦公室，恐嚇「不還錢殺全家」，逼張剛維開立1.5億元的支票，還強行搬走張綱維蒐集的字畫等藝術品；另外台南擔仔麵集團、頂鮮101餐廳負責人周文保，也因為欠債，被約到楊振豐經營的亞太三溫暖辦公室沒多久，就被押走拘禁3天，周趕緊打電話籌款還債才脫身。

▲亞太三溫暖老闆楊振豐（楊醫師）也涉嫌重利、恐嚇取財罪。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組蒐證時發現，藝人澎恰恰也欠了這個錢莊鉅額款項，就在偵辦過程中，澎恰恰和兒子皮皮也被約到亞太三溫暖要求還款，澎還被恐嚇「以前都是雙腳先打斷」，因友人協助報警，警方立刻出動警力去三溫暖把澎恰恰帶走，並在確認澎安全無虞後，由檢察官指示讓澎離去。

▲澎恰恰(左起)因向綽號「芋仔」的朱秀琮借錢，疑遭限制行動在亞太三溫暖逼債。（圖／ETtoday資料照）

▲遠航前董事長張綱維涉嫌掏空案時，曾因「遭黑道討債」被法官認定有逃亡之虞裁定收押。（資料照／記者劉昌松攝）

檢警日前密訊澎恰恰等3名被害人後，認為，朱、楊等人刻意利用亞太三溫暖進出時，都是由櫃檯人員控制管制門，且只能等著搭電梯才能下樓等重重關卡，限制欠債人的行動，造成心理壓力，檢察官因此指揮刑事局搜索亞太三溫暖並約談7名被告到案，全案依組織犯罪、重利、恐嚇取財等罪嫌偵辦，同時追查是否有其他更多受害人。

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