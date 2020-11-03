影／女大生今火化！同學穿學士服湧靈堂　淚別：我們陪你畢業

▲女大生同學穿學士服送最後一程。（圖／記者黃子倩攝）

記者吳世龍、黃子倩、陳韻如／台南報導

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭到變態魔梁育誌殺害，鍾女雙親抵台後於2日重返棄屍地招魂，而鍾母一度哭到癱軟，慟喊，「我們回家！」據了解，鍾女遺體3日上午將在法師引領下進行火化，而長榮大學校方也將提早頒發畢業證書給鍾女，對此，鍾女同學一早也身穿學士服湧入靈堂現場，要替鍾女提前舉辦畢業典禮。

據悉，家屬3日一早7時出發前往殯儀館，而鍾女遺體也於上午9時在師父的引領下進行火化，並預計於11時40分進行撿骨儀式，鍾女骨灰將暫厝台南會館，4日一早鍾女雙親也將帶著愛女離開台灣返回馬來西亞。

長榮大學秘書長管美燕表示，經過家屬同意後，校方公布今下午部分行程，預計14時50分至15時10分將於校內行政大樓右側與圖書館連接廊道（追思牆位置）舉辦小型紀念追思活動，除了校董事、創辦人、校長、師長及同學外，鍾女家屬也將出席，但家屬已表明不願受訪，敬請外界尊重隱私。

此外，長榮大學也將提早頒發鍾女的畢業證書，並將於下午的追思會中親手交給鍾女雙親，而對此，3日一早鍾女將近30名的同學也身著學士服湧入靈堂現場，為的就是想陪著鍾女提前畢業，而同學們各個難掩情緒在靈堂外不斷啜泣，場面令人鼻酸。

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