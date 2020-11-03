搬侯友宜為重視治安背書　葉元之吐槽蘇貞昌：知道自己講話不可信

▲葉元之抨擊蘇貞昌。（圖／翻攝自葉元之臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

馬來西亞籍女學生無故遇害延燒，行政院長蘇貞昌遭發現超過一年沒開治安會報。蘇貞昌3日表示，當年治安會報是從自己任內開始親自主持，他甚至搬出時任警政署長侯友宜，要大家去問侯市長「我們重視不重視治安」。對此，新北市議員葉元之吐槽，知道自己講話已經毫無可信度，要靠侯友宜才能稍微取信於民。

蘇貞昌近日遭爆料，已超過一年未開治安會報，且還有永續發展委員會、國家化學物質委員會等會報都未舉行。

蘇貞昌3日上午回應，大家注意一下會發現，治安會報就是自己首任行政院長任期開始，每個月親自主持，當時警政署長是侯友宜，大家可以問侯友宜，「我們重視不重視治安」。

對此，葉元之3日在臉書反擊，蘇貞昌這種說法，真是他看過最硬拗的辯解方式，好笑的是還拉不同黨的市長來背書，超有自知之明，知道自己講話已經毫無可信度，要靠侯友宜才能稍微取信於民。他質問，若是因為疫情關係不開治安會報，那疫情是今年一月底才爆發，一月之前為何不開呢？

葉元之提到，侯友宜當署長時，是蘇貞昌第一任當院長，已經是10多年前的事，他這一任院長任內，擺明把重心放在內鬥、跟在野黨吵架、打壓新聞自由、做圖吹噓自己，以及問醫院院長停車格有幾個等，根本無心內政，所以拿10幾年前的侯友宜來替現在的自己背書，簡直笑話。