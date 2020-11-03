圖／不只食安、治安會報　國民黨再揭蘇貞昌「11個會議未開」

▲蘇貞昌不開會一覽表。（點圖放大／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣日前揭露行政院逾一年未召開食安會報，又因大馬學生擄殺案，治安會報也被江啟臣抓包逾一年未召開。國民黨3日上午召開記者會，統整行政院共有11個應由閣揆蘇貞昌召開的會議逾期未開，文傳會副主委黃子哲就諷刺，蘇貞昌標榜「有政府會做事」根本是「有政府不開會」。

根據行政院網站統計，任務編組共44個會報、委員會或協調會等，包括依法設立14個、依業務需求設立30個，其中17個在設置要點須由閣員主持或召集。國民黨發現，卻有10個蘇貞昌根本沒主持或召集，除了食安、治安會報，還有國家永續發展委員會、社會福利推動委會、毒品防制會報、中央廉政委員會、科技會報、性別平等會、文化會報、數位國家創新經濟推動小組等，都逾期5個月至1年8個月。

不僅如此，黃子哲說，再加上蘇貞昌上任閣揆後第一次主持院會後，宣布成立「中央地方建設協調會報」，強調建設不分藍綠、一定讓國家進步，但見鬼了，中央地方建設協調會報在哪？至今設置要點、開會都沒有，整個統整下來共有11個會議未開。

黃子哲表示，蘇貞昌對該開的會議有三種態樣。一、該開不開，如治安會報；二、開了不在，例如毒品、性平、社福會報找副院長或政務委員代開；三、騙人要開，如中央建設協調會報，根本沒設置。

他抨擊，蘇貞昌寧開罵而不開會，開罵台南高雄警局長、屏東榮總院長，以及寧開幹及汙衊國民黨而不開會；寧開天窗也不開會，馬國女學生命案就是治安開最大天窗，甚至讓總統蔡英文必須出面向馬來西亞道歉，根本是行政怠惰。