起底澎恰恰逼債金主！3.2億放水流　楊醫師找通化街幫老大出手

記者張君豪／台北報導

刑事警察局3日宣布逮捕涉嫌對頂鮮101餐飲集團周文保、遠東航空董座張綱維、藝人澎恰恰暴力討債的台北市傳統老幫派「通化街幫」幫主朱秀琮（56歲）、亞太三溫暖實際負責人楊振豐（63歲）及其餘5名通化街幫成員，該集團到案後坦承放債約3億元。

▲刑事局逮捕涉嫌放高利貸押走澎恰恰的通化街幫主朱秀琮、竹聯幫成員等7人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查，發現綽號「楊醫師」的楊振豐與通化街幫主朱男涉嫌對上述3位知名人士放款約3億元，遠航張綱維借了約1.6億元、頂鮮101餐飲集團周文保借了1.3億元，澎恰恰借款3千萬元但迄今均未償還。

▲刑事局逮捕涉嫌放高利貸押走澎恰恰的通化街幫、竹聯幫成員並查扣上千萬元現金。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，澎恰恰10月23日在7亞太三溫暖與董事長「楊醫師」楊振豐協商3千萬債務時，家人擔心他遭到綁架報警，驚動警方將兩人帶回釐清。但刑事局偵二大隊早在2019年就著手偵辦以通化街幫、綽號「芋仔」幫主朱秀琮主持的暴力討債集團。

警方發現，遠航董事長張綱維以及台南擔仔麵集團女婿、頂鮮台北101餐廳負責人周文保等人都曾向該集團借貸，還不出錢即遭脅迫滋擾，嫌犯曾闖入張綱維辦公室，並押走周男3天追債，之後周男償付1千萬元利息才被釋回，黑幫並要求兩人提供房地產、名畫古董收藏品抵債。

▲刑事局逮捕涉嫌放高利貸押走澎恰恰的通化街幫、竹聯幫成員、搜索查扣放貸大筆現金。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局追查上述案件，結果發現澎恰恰也向該集團借錢，10月底發生澎疑似遭控制行動事件後，檢警加快偵辦腳步，北檢檢察官並以傳喚證人方式，多次要澎到案說明。

▲楊振豐在刑事局員警押解下，移送台北地檢署複訊。（圖／記者劉昌松攝）

刑事局調查，朱嫌與楊醫師擔任金主的角色，以月息6%至16%不等對外放款，若對方還不出錢，即找竹聯幫平堂堂主林冠樺（51歲）率小弟追討。澎恰恰借了3千萬結果利上加利債務越欠越多，目前尚積欠兩人4100多萬元，當日雖未被暴力討債，兒子皮皮安然離開，但澎曾遭朱男要求他必須將前妻位於大安路的房產房子拿來抵押。但朱嫌等人到案後皆否認恐嚇、暴力討債。

刑事局專案小組擔心澎恰恰之後可能真的會出事，2日先行收網逮捕通化街幫、竹聯幫平堂要角朱嫌、楊嫌、林嫌等7人逮捕到案，查扣現金1千餘萬、存摺數十本、電腦、手機、監視器等證物。警訊後將7人依觸犯組織犯罪、恐嚇取財、重利等罪嫌中午送往台北地檢署偵辦。

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