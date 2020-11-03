美選路透最終民調：6搖擺州「決戰2隱藏選區」　川普vs.拜登民調僅差1～2％

記者陳亭伃／綜合報導

距離美國大選僅剩一天，由於時差關係新罕布夏州已經有兩小村莊開出選舉票，目前川普以6票領先拜登，而根據《路透社》最終選前民調指出兩位候選人在北卡羅來納州與亞利桑那州陷入最僵局，但整體來講，拜登仍吃香，有52％的選民表示：「將會堅定支持民主黨候選人」。

▲川普與拜登的民調，在2搖擺州中拉鋸明顯。（圖／路透）

根據《路透社》報導分析，以下6個搖擺州川普與拜登的拉鋸，已經逐漸縮小，這些選民的意象，很可能將會主導最終的大選結果。

→佛羅里達州民調：

拜登50％

川普46％

已投票41％

→亞利桑那州民調：

拜登：49％

川普47％

已投票：49％

→北卡羅萊納州民調：

拜登49％

川普48％

已投票：43％

→密西根州民調：

拜登52％

川普42％

已投票：37％

→威斯康辛州民調：

拜登：53％

川普：43％

已投票：41％

→賓夕法尼州民調：

拜登：51％

川普：44％

已投票：25％

民調數據中，可以看出北卡與亞利桑那州的拉鋸戰都只有1～2％，且已投票率也較高。日前外媒《國會山莊報》（The Hill）報導，拜登在搖擺州內有所謂的「隱藏選民」，這些人過去或許都支持共和黨，但這一次恐怕將翻盤投給拜登，但卻不願意對外表態。