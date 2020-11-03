2個月來首逆轉！川普「搖擺」北卡州民調勝拜登　俄亥俄州也翻轉

記者張方瑀／編譯

美國「真清晰政治」（Real Clear Politics）最新搖擺州民調指出，總統川普在擁有15張選舉人票的北卡羅萊納州，以47.8％的支持率小勝民主黨籍候選人拜登的47.6％。另外在「風向球」俄亥俄州，川普則有1.4％的領先優勢。

▲川普2日在北卡羅萊納州造勢。（圖／達志影像／美聯社）

「真清晰政治」平均各家民調後得出最新數據，川普1日在北卡州以47.4％的支持度，微幅落後拜登的47.4％，結果2日的民調結果顯示，川普增加了0.4個百分點，超過拜登的47.6％擁有領先優勢，有望拿下該州15張選舉人票；這也是拜登自9月2日以來，首度在該州輸給川普。

有美國總統大選「風向球」之稱的俄亥俄州，在7月至10月5日之間都是由拜登取得領先，結果10月中後拜登兒子杭特（Hunter Biden）爆出電郵門醜聞，讓川普在該州的支持度逆勢上漲，取得微幅領先，10月底兩人陷入膠著。原本拜登在1日還有0.2％的領先，結果2日兩人的差距突然拉大，川普以47.4％的支持率小勝拜登的45％。

其他搖擺州如佛州、賓州、密西根州、亞利桑那州與威斯康辛州，都是由拜登取得0.9％至6.7％不等的優勢。

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