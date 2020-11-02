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【博士陽光師是渣男3】劈腿把女大生撩回家　展現權威：要看同學成績嗎

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記者張君豪／台北報導

台北市某私立大學外國語文學院英語名師黃姓老師，涉嫌和在校女學生交往，從女學生大三期間就帶女學生返家約會，親密擁吻、擁抱甚至簡訊大膽示愛，女學生錄音證據顯示，黃老師為展現教師權威優越感，不但在家開啟校務系統大秀查學生成績個資問女學生「你想不想看誰的資料」，還當女學生面前品評數位跟他在校告白女學生，行為明顯嚴重違反《教師法》及教師專業倫理。

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，並出示多項證據佐證。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，直言老師根本就是愛情騙子。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授遭女學生指控劈腿交往，並出示多項證據佐證。（圖／記者張君豪攝）

▲台北市某私立大學黃姓英文助理教授傳親暱簡訊給女學生示愛，並多次帶女生返家約會。（圖／記者張君豪翻攝

但黃老師最終在截稿前，終於承認帶女學生返家，但強調是帶學生讀書加強課業，女方聞訊崩潰痛批：「最後才發現黃老師欺騙我的感情，根本就是個愛情騙子」該私立大學校方允諾近期將召開性平會，介入調查這起離譜的師生戀。

事實上校園師生戀教育部目前仍採取禁止態度，根據校園性侵害或性騷擾防治準則第7條規定：「教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理之關係。教師發現師生關係有違反前項專業倫理之虞，應主動迴避或陳報學校處理。」大學教師任用上也必把教師專業倫理納入聘約考核。

人本教育基金會執行長馮喬蘭評論本案例指出：不一定學校老師就有成熟人格，特別是黃老師明知自己有女友，卻大談師生戀享受這種劈腿、校園戀情的快感；馮喬蘭說，也許黃老師行為不易構成權勢性侵，但老師透過欺騙隱瞞的過程去掌控女學生身心，該教師倫理明顯有道德瑕疵。

馮喬蘭以自己處理校園性騷、性侵、師生戀案件經驗指出，該案例該私大性平會應該主動介入調查，光是該教師說謊劈腿、約學生返家等親暱行為，在教師倫理守則上，黃老師應該必須停聘接受調查。

馮喬蘭建議，就讀中學、大學的年輕學子，如果師生間彼此傾慕，最好等到彼此沒有師生關係後再發展戀情：「戀愛固然是激情，但仍需建立在理性上，才能夠保護彼此，師生都須保持界線，弄清楚當下的感受究竟是權力上的仰慕，還是情感上的契合」

馮喬蘭說，年輕學生對愛情的憧憬社會大眾都能理解，但仍建議還學生還是等到出社會有成熟身心，判斷能力較為周延、彼此沒有師生權力關係結構後，再交往才能保障彼此。人本教育基金會更建議教育部、各級學校都需明定教師倫理的界線，包含師生行為、教學、空間互動，甚至身體接觸上的明確規範，提供師生明確的互動準則，才能維護校園乾淨純粹的教學環境。

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