澎恰恰遇超狠大咖討債！曾16槍狙殺美鷹會大哥　32彈孔轟爛慘死

記者張君豪／台北報導

涉嫌放高利貸對遠航集團張綱維、台南擔仔麵創辦人女婿，前台北101頂鮮餐廳董事長周文保，知名主持人澎恰恰暴力討債的楊醫師高利貸集團成員來頭不少，包含綽號楊醫師的楊振豐及通化街幫幫主、綽號「芋頭」的朱秀琮都是道上知名大哥級的人物，朱秀琮在2005年涉嫌教唆小弟持兩把以色列製「沙漠之鷹」手槍，到新北中和區當街近距離連開16槍，狙殺天道盟美鷹會蔡姓大哥，蔡男當場死亡，檢警驗屍發現蔡男身上被打出32個彈孔、槍槍貫穿手段兇殘。

▲刑事局逮捕涉嫌放高利貸押走澎恰恰的通化街幫、竹聯幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉嫌放高利貸押走澎恰恰的通化街幫、竹聯幫成員，起獲上千萬元現金。（圖／記者張君豪攝）

通化街幫幫主朱秀琮（56歲、有殺人、槍砲等多項前科）和楊醫師共同出資經營高利貸，警方查出「芋頭」曾出現在上月底澎恰恰被約到台北亞太三溫暖喬債現場亮相，讓澎恰恰知道楊醫師討債集團的實力，張綱維拖欠楊醫師債務時，通化街幫團夥也放話嗆張綱維「你知道我們的實力，出門小心一點」

但楊振豐到案後，否認有暴力逼債情勢，警方調查2019年12月張綱維去亞太三溫暖拜訪楊醫師，楊同意出借兩千萬，但事後發現張綱維惡性倒債，除了教唆黑幫逼債外，也到法院提告張綱維涉及詐欺、債權確定告訴。

但朱、張兩人遭刑事局人員逮捕後，供詞相當離譜，通化街幫幫主朱男否認涉及恐嚇張綱維、周文保、澎恰恰3人，楊醫師到案說法則更誇張，當場否認認識朱男及其幫眾，警方查扣的1千多萬元現金，兩人均否認經營高利貸，辯稱是投資獲利。

▲澎恰恰遭超狠黑幫大哥「芋仔」的朱秀琮討債。（圖／ETtoday資料照）

檢警指出，綽號「楊醫師」的楊振豐並無醫師資格，而是台北市亞太三溫暖董事長，早年在中南部發展，且熟稔黑白兩道，2006年涉及當時總統府副秘書長陳哲男司法黃牛案件中擔任陳哲男的白手套，外界才知道楊醫師這號人物。

檢警查出，楊醫師夥同通化街幫幫主朱秀琮、竹聯幫平堂堂主林冠樺3人堪稱黑白兩道通吃的黃金組合，投資高利貸、暴力討債自然無往不利，難怪連遠航前董座張綱維、知名藝人澎恰恰、台南擔仔麵創辦人女婿周文保都慘遭逼債，至於是否有更多名人受害檢警正深入追查。

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