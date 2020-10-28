寄「冥紙血衣」到香港經貿辦事處　課審委員林致宇無罪確定

▲林致宇寄恐嚇信件給台港辦，無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

靜宜大學法律系學生、教育部課審會學生委員林致宇，因對香港政府處理反送中事件不滿，去年8月間寄送內有冥紙1疊及血衣1件以及恐嚇信件的郵包，到「香港經濟貿易文化辦事處（HKETCO，台港辦）」，被以「恐嚇公眾罪」提起公訴。一審判決無罪，案經上訴，高院二審28日駁回上訴，林致宇無罪確定。

位在台北市松高路上的「香港經濟貿易文化辦事處」，去年8月6日收到一件包裹，裏頭放置冥紙1疊及紅色油漆染成的血衣1件。另外還有一封恐嚇信件，內容提到「嚴重警告HKETCO」、、「台灣人不會放過你們」、「台灣人將以最激進的手段來面對HKETCO」、「HKETCO所有職員個資已被駭客竊取」，台港辦報警，警方循線逮捕林男，檢方依照「恐嚇公眾罪」提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，主張反送中事件爆發嚴重衝突，港警以暴力方式傷害抗爭者，甚有人因此死亡，因此出於公益動機之考量而寄送包裹到台港辦，希望得激起輿論，達到監督制衡及傳達予香港方面之效果；另外他也說，包裹內之冥紙與血衣，固然具有不吉利或警告之意，但於本案信件中已敘明屬象徵性意義之道具，此乃政治性言論，法院應賦予更多包容與彈性。

一審法院審理後，採信林男供詞，認為他僅是表達政治訴求，屬言論自由保障範疇，因此判決無罪。但一審法院最後也指出，本案雖不該當「恐嚇公眾罪」，但「仍期於表達自身觀點之際，能平心靜氣，以理性、和平態度從中表達自身看法及訴求，方能達到言論自由本欲保障多元價值發展之目的。」

檢方上訴，高等法院二審於28日宣判，高院也採信一審見解，認為這確實屬於言論自由保障範疇，不該當刑法的「恐嚇公眾罪」，最後駁回檢方上訴，林男無罪，全案就此確定。