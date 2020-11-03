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促參與「海南自貿港」　台盟中央蘇輝：大陸是台商最佳選擇

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▲海南島建設自由貿易港自由貿易區。（圖／視覺中國）

▲大陸在海南省全島建設自由貿易港。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

鼓勵大陸台商南向發展、參與近期中共力推的「海南自貿港」建設，2020三亞台商峰會近日於海南舉行。大陸全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝在開幕式致詞強調，面對新冠肺炎疫情衝擊、經濟全球化逆流等複雜因素，大陸市場空間廣闊、發展韌性強大等優勢進一步展現，始終是台商投資興業的最佳選擇。

本屆2020三亞台商峰會，以融合、創新、共贏為主題，旨在為「適應台商台企參與海南自貿港建設需要，打造深化瓊台經濟交流合作平台」，於11月1到4日由大陸國台辦經濟局、海南省台辦、三亞市政府共同主辦，2日為開幕式，共近300名兩岸工商界人士與會。

▲▼11月2日，2020三亞台商峰會在三亞開幕。近300名兩岸工商界人士齊聚一堂，探討疫情之下的發展新路徑，尋海南自貿港建設機遇（圖／中新社）

▲11月2日，2020三亞台商峰會在三亞開幕。（圖／中新社）

蘇輝在開幕式上，透過視訊致詞表示，當前大陸正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，擴大對外開放，持續優化營商環境，全力推進高質量發展。

蘇輝說，大陸經濟「穩中向好、長期向好」的態勢更加鞏固，始終是台商台企投資興業的最佳選擇，未來發展的最大機遇。她強調，兩岸同胞是血濃於水的一家人，加強交流合作符合彼此的心願和利益。

海南省委常委、統戰部部長肖傑提到，海南自貿港建設，為深化瓊台交流合作提供了新的契機。台灣在熱帶現代高效農業、旅遊業、訊息產業、醫療健康、教育培訓、金融服務等方面積累了豐富的經驗和人才，具有獨特優勢，他強調海南將落實好惠台措施，便利台商台企在海南發展。

峰會上，陸方還有國台辦經濟局副局長袁野及三亞市委常委、統戰部部長陳正光，副市長吳海峰等與會；台灣方面則有大陸全國台企聯會長李政宏出席，前海基會副董事長、台灣海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉透過視訊發表致詞，活動期間，海南還將舉行自貿港投資政策說明會，組織台商赴三亞中央商務區、崖州灣科技城等地考察。

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