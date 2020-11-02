妻子留學遇美男間諜　為賺百萬酬勞...荒唐人夫一起賣機密

▲大陸公務員自述出國留學遇到美男間諜。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

今年是大陸《反間諜法》實施六週年，大陸官媒央視一連多日播放反間諜系列報導。其中一篇故事主角遇到美男計，來自雲南某機關工作人員黃娟，受到情感和金錢的雙重誘惑，將自己的丈夫拉下水，最後家庭毀滅，雙雙背負沈重官司刑罰。

該報導的主角黃娟是雲南省某省前直機關工作人員，副高級工程師。一同犯案的丈夫李宏偉，案發時是雲南省某職業技術學院副院長，2002年至2004年期間，在雲南省某縣掛職副縣長。兩人都是單位主要骨幹成員。

▲境外間諜運用金錢感情攻勢，策動大陸公務員出賣機密。（圖／翻攝 央視）

故事發生在2002年，黃娟收到境外某知名大學碩士研究生的錄取通知，獨自前往異國。結果，求學過程遇到一名風度翩翩徐姓男子，自稱是做海外投資政策研究的學者，希望黃娟能提供一些我國的經濟類政策性文件作為參考，可以付一定的報酬，黃捐不疑有他，開始提供少量非關鍵資料。

根據雲南省國家安全廳警方敘述，「黃娟出車禍左手手臂骨折，徐某加大了對黃娟的感情拉攏，每天殷勤百倍，親自陪黃娟做康復理療，安排保姆專程照顧。」在一系列的金錢與感情的拉攏下，黃娟徹底淪陷。徐某要求她請丈夫李宏偉幫忙蒐集一些工作中接觸的內部文件。

▲涉案人丈夫知道不對勁，選擇和妻子一起出賣機密。（圖／翻攝 央視）

過程中，徐某要求資料越來越多，黃娟曾經向對方詢問過，「你是否就是間諜？」但對方以一句我不會害你為由搪塞敷衍過去。另一頭，丈夫李宏偉自知夫妻感情生變，為了維繫關係，沒有拒絕要求。長期將接觸到的涉密文件資料偷偷復印後交給黃娟，黃娟再將這些資料攜帶出境，出賣給境外間諜人員。

2003年，黃娟畢業準備回大陸，徐某專門進行間諜培訓，還提供相機和偽裝加密軟件，同時，給黃娟明確下達了蒐集涉密紅頭文件的任務。接下來的10多年歲月裡，夫妻倆在金錢誘惑和感情拉攏下，按照境外間諜人員的要求，從各自單位將工作中接觸到的涉密文件私自帶回家中。李宏偉負責對涉密文件進行拍照，黃娟將照片偽裝加密拷入隨身碟，伺機出境與境外間諜人員進行交接

▲境外間諜獲取不少機密。（圖／翻攝 央視）

根據央視報導指出，自2002年以來，黃娟夫婦賣給境外間諜人員內容，其中機密級文件4份、秘密級文件10份，兩人共接受情報經費49000美元和30多萬元人民幣。此外，境外間諜人員還在海外開設銀行賬戶，給黃娟額外發放100萬人民幣「養老金」。

黃娟、李宏偉曾經想自首又作罷，隨著大陸《反間諜法》和《國家安全法》的相繼頒布實施，他們的內心更加忐忑。最後，東窗事發，2019年4月，雲南省國家安全機關依法對黃娟、李宏偉採取強制措施。今年5月，昆明市中級人民法院以間諜罪判處黃娟有期徒刑10年，剝奪政治權利10年；以間諜罪判處李宏偉有期徒刑3年，剝奪政治權利3年。