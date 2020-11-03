三亞台商峰會開幕　台企聯李政宏：疫情打破原有「安逸模式」

▲大陸全國台企聯會長李政宏出席台商三亞峰會。（圖／翻攝中新社）

記者陳政錄／綜合報導

做為拉動大陸台商向南佈局的平台，2020三亞台商峰會於2日在海南三亞舉行開幕式，大陸全國台企聯會長李政宏受訪時坦言，2020年機會與挑戰並存，疫情打破了原有的安逸模式，使得許多台商必須走出原有的「舒適圈」，正尋求「第二春。」

李政宏表示，過去許多在大陸經營的台商、台資企業，更關注於海外市場和傳統的營銷模式，譬如外銷做得非常好，但2020年受新冠肺炎疫情影響，台商們開始重新思考、重新定位，打破了原有的安逸模式，更多的關注大陸市場，學習不曾涉獵的電商、直播帶貨模式等。

▲2020三亞台商峰會在海南舉行。（圖／取自南海網）

他坦言，對有些台商來說，關注大陸本土市場，一方面投入要很大，第二方面資金回收相對沒那麼穩健，加上自身產品多為OEM代工，沒有自我品牌，大陸本土消費型態轉變迅速，以致他們跟不上腳步，不一定能抓住機會。

但李政宏強調，若能夠克服這些困難，對台商而言，面前將是一個14億人口的市場，「所以我覺得為什麼我們說，危機跟轉機是並存。」他提到，今年以來，許多台商多次到海南、四川、廣東等地，尋求轉型、升級、擴大企業新機會。

本屆2020三亞台商峰會，以融合、創新、共贏為主題，於11月1到4日舉辦，安排2日為開幕式，並有台資重點項目推介、產業交流等環節，並就近期大陸官方在海南推動《海南自由貿易港建設總體方案》，鼓勵台商、台企參與海南自貿港進行交流，共近300名兩岸工商界人士與會。

大陸方面，全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝透過視訊致詞開幕式，海南省委常委、統戰部部長肖傑以及國台辦經濟局副局長袁野及三亞市委常委、統戰部部長陳正光，副市長吳海峰等與會。

值得注意的是，藝人大S徐熙媛的丈夫、北京合尊置業有限公司董事長汪小菲也於2日，在台資重點項目推介中提到，三亞是他的福地，有特別的緣分，計畫在此投資健康和養老產業領域。

汪小菲回顧，2011年3月，他與大S在此舉行婚禮，如今育有一雙兒女，婚姻十分幸福。他計畫在三亞開發一個高端康養項目，塑造品牌IP，引入人才培訓激髮長期活力，重視配套運營打造康養社群。

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▼北京合尊置業有限公司董事長汪小菲在峰會上表態投資三亞。（圖／取自南海網）