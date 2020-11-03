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螞蟻集團上市前夕　中國四部門「約談馬雲」曝金融監管玄機

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▲馬雲。（圖／視覺中國CFP）

▲馬雲遭到中國官方部門約談。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

螞蟻金服上市在即，中國證監會網站2日卻突發通告稱，國家四部門對馬雲等高管，進行了監管約談，引發市場關注。雖約談內容未被公開，但中國人民銀行、銀保監會於同日發表政策文件，人行旗下媒體更點名BATJ（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）等公司跨入網路金融領域「大到不能倒」風險，強調要加強監理，側面揭示了官方態度。

據中國證監會官方訊息顯示，11月2日，中國人民銀行（大陸央行）、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

▲▼螞蟻金服。（圖／視覺中國）

▲阿里巴巴集團關聯企業螞蟻集團上市在即。（圖／視覺中國）

螞蟻金服為阿里巴巴集團2014年分拆出的關聯企業，主營第三方支付平台「支付寶」業務，背靠淘寶網等資源，被賦予理財能力，向客戶提供信貸、消費金融業務，還拓展到區塊鏈、雲計算、AI服務領域等；2020年，螞蟻金服改名為螞蟻科技集團（ANT Group），擬在11月5、6日在香港H股、上海A股掛牌，募資規模近350億美元，為全球有史以來最大的首次公開發行（IPO）案。

對於上市前夕遭監管機構約談，螞蟻集團僅表示，會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

值得注意的是，雖約談內容未被公開，但人行、銀保監會均於同日發表重磅政策文章，被側面解讀為官方對網路金融監管領域的態度。

以銀保監會會同人行發布的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》為例，內容對小額貸款公司網路小額貸款業務，劃定統一的監管和經營規則，譬如明確網絡小額貸款業務應當主要在註冊地所屬省級行政區域內開展，未經銀保監會批准，不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務。

▲▼中國人民銀行,央行。（圖／CFP）

▲中國人民銀行等監管部門相繼發布針對金融機構、網路金融領域的監管政策規定，並點名市場內存在的風險。（圖／CFP）

另人行發布的《金融控股公司董事、監事、高級管理人員任職備案管理暫行規定（徵求意見稿）》內容，亦對促進金融控股公司專業管理隊伍的形成提供建議，並規範金融控股公司運作、防範經營風險。

人行旗下媒體《金融時報》也刊文點名，阿里、騰訊、百度、京東等網路科技公司成長迅速、體量巨大，向金融領域滲透發展，造成「市場壟斷」、「不公平競爭」，甚至「大到不能倒」或黑箱、監管套利等一系列風險，官方需加強監理科技的進步，縮緊尺度；文章並點名螞蟻旗下「花唄」金融業務，用戶量超過1億，50%用戶在三線以下城市。

除此之外，大陸中央深改委會議還於近日審議通過了《健全上市公司退市機制實施方案》、《關於依法從嚴打擊證券違法活動的若干意見》，顯示隨BATJ旗下度小滿、螞蟻金服、騰訊金融、京東金融等金服企業壯大，中共中央監管態度也更加謹慎。

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