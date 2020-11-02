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adidas貝殼鞋下殺1111元！官網「快閃特賣」39折起、運動褲6百有找

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▲adidas官網特賣 。（圖／品牌提供、官網截圖）

▲adidas官網特賣快閃10天，經典鞋款SUPERSTAR貝殼鞋下殺1,111元。（圖／品牌提供、官網截圖）

記者鮑璿安／台北報導

針對雙11購物節，運動品牌adidas在官網推出10天快閃優惠，包括商品2件75折、3件65折活動，OUTLET專區更達到39折，而「每日特價」的部分，今（2日）有經典鞋款SUPERSTAR貝殼鞋，原價4,290元，現在來到1,111元就能入手，現省超過3千元；4日則有原價近4千元的SLEEK 經典鞋下殺至899元，錯過再等一年。

▲adidas官網特賣 。（圖／品牌提供、官網截圖）

▲adidas官網特賣 。（圖／品牌提供、官網截圖）

▲adidas官網特賣全館不限商品任選2件75折、3件65折，DAME 7 X 2K21 籃球鞋特價NT$2,529； 張鈞甯同款W.N.D.運動外套特價NT$2,009。（圖／品牌提供、官網截圖）

adidas一年一度官網特賣於今（2日）至11月11日舉行，此次祭出全館不限商品任選2件75折、3件65折，其中Z.N.E.運動外套，經典三葉草連帽外套，當家旗艦跑鞋Ultraboost、NMD、Stan Smith等全都在列，Harden、Lillard等球星代言的服飾與鞋款也都在清單之中。另外，OUTLET專區商品更是折上再折，部分6折商品搭配上3件65折優惠，入手價來到39折。

▲adidas官網特賣 。（圖／品牌提供、官網截圖）

▲adidas官網特賣 。（圖／品牌提供、官網截圖）

▲adidas官網特賣 。（圖／品牌提供、官網截圖）

▲adidas官網特賣 。（圖／品牌提供、官網截圖）

▲11月2日特賣經典鞋款SUPERSTAR，特價1,111元；11月6日特賣Falcon RX 經典鞋，特價1,111元；11月9日特賣運動長褲特價559元 。（圖／品牌提供、官網截圖）

最有看點的「每日折扣」部分，官網每日都會精選一款熱門單品進行下殺，今日品項是經典鞋款SUPERSTAR，白色基本款原價4,290元，現在來到1,111元；黑色百搭的Falcon RX 經典鞋將在6日登場，從3,890元來到1,111元，現省2,779元；而張鈞甯代言款運動長褲則在9日從原價1,690元降至559元，都是此次雙11活動限定價格。

同場加映

NIKE X SACAI VAPORWAFFLE

▲球鞋 。（圖／品牌提供）

▲球鞋 。（圖／品牌提供）

▲在巴黎時裝周 sacai 秀場首度亮相的 Nike x sacai VaporWaffle，11月上旬開賣，NT$5,800 。（圖／品牌提供）

2020 年 1 月，在巴黎時裝周 sacai 秀場首度亮相的 Nike x sacai VaporWaffle 可以說完美地將新舊兩代Nike鞋款融合於一身，兩雙鞋款分別是曾屢創記錄的 Vaporfly 和 1983 年推出的 Pegasus，結合新舊與超前的混血解構風格以及重疊的層次美學，百看不膩。

Reebok x XLARGE聯名系列

▲球鞋 。（圖／品牌提供）

Reebok與XLARGE發布最新聯名鞋，NT$5,250 。（圖／品牌提供）

Reebok與XLARGE發布最新聯名商品，本次的球鞋選用了品牌經典NSTAPUMP FURY，融合對90年代街頭文化，XLARGE對INSTAPUMP FURY的OG經典CITRON配色進行了特殊紮染設計，同配色服裝系列也將配合球鞋同時發布，由紮染表現出的街頭文化要素完美結合球鞋科技。

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