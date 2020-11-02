雙11大戰開打　小米超級購物節開跑、最大獎祭出單筆訂單全額免費

▲小米今日同步發表六款居家生活新品，包含手持式吸拖二合一的「米家無線吸塵器 G10」、車用筆電用隨手吸「米家無線吸塵器 mini」、用2K守護居家安全的「小米智慧攝影機 雲台版 2K Pro」等。（圖／小米台灣提供）

記者余弦妙／台北報導

年度購物大節雙11即將登場，小米台灣宣布「小米雙11超級購物節」正式開跑，即日起至11月5日止，天天上活動頁面即可直接領取兌換券，更可於活動頁面上點擊產品圖，找尋「隱藏暗號優惠券」，有機會獲得訂單金額全免的好康優惠。

小米台灣指出，自11月1日至11月11日止，限量發放面額50元、100元、200元、500元及1,000元現金券。此外，自11月1日至11月5日止，每日瀏覽「小米雙11 超級購物節」活動頁面，點擊產品圖尋找隱藏暗號券，最高有機會贏得一筆訂單全額免費的大禮。11月11日活動結束後，將於小米網mi.com公布3位幸運的用戶。

另外，小米台灣自11月6日起至11日止，一連6天提供近百項商品及多款套裝組合享超值優惠、配件銅板加價購及滿額禮，其中包含首度開賣的「小米智慧顯示器 65型」將於11月6日再度限量開賣，雙11限時優惠價1萬7999元，更在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活與friDay購物全通路開賣。

東森購物也針對雙11推出推出「11.11爽購節」首波主打消費不限金額全免運、滿額1,111元登記抽1元帶走百萬「豪」禮，以及各項好康回饋，另外，預告雙11當天將推出東森幣擴大折抵，折抵最高可達100%。

而momo雙11購物節也在今日正式開跑，11月1日～11月6日暖身慶首波祭出「品類折扣日」打頭陣衝刺買氣，下單再抽iPhone12；11月7日～11月8日實體活動接棒，攜手近40大品牌並邀請明星網紅於信義區香堤大道南段展開；11月11日為正檔重頭戲，今年有千大品牌折扣最低1折起之外，活動期間還有刷卡最高再享20%回饋、狂撒總值破億紅包、萬元購物車momo買單、狂送11台宏佳騰智慧電車、1元加價購agnes b.手札或證件套、滿額登記送萬份美食等各項回饋好禮。

