「懷胎4個月」24歲正妹拒絕墜胎　和男友被小王關車內活活燒死！

Pregnant woman burned alive ‘by married lover as she refused to abort baby’ https://t.co/MWofs3Cgq5 — The Sun (@TheSun) November 2, 2020

記者李振慧／綜合報導

巴西聖保羅發生一起駭人命案，24歲女子達席爾瓦(Ellen Priscila Ferreira da Silva)懷孕4個月，因為不願意墮胎與39歲男友桑托斯(Ely Carlos dos Santos)一起被孩子生父關在車內，再放火活活燒死，由於遺體被燒到難以辨識身分，警方最後透過車主資料才確認受害者身分。

警方上月17日在聖保羅附近一農村地區發現一輛被燒毀的車，車上還有2名被綑綁的焦屍，後來確認車主是死者達席爾瓦的母親，進一步掌握凶嫌身分，陸續逮捕涉案的4名相關人士，3名男性分別為19歲、35歲與38歲，與1名36歲女性，其中38歲男就是孩子的生父。

負責此案的警官塔索(Paulo de Tarso)表示，「這是一起有預謀的殘忍命案，受害者確認身亡後，其中1名嫌犯還跑去安慰死者母親」，目前19歲男與36歲女已坦承犯行，另外2名男子仍然否認。

警方認為孩子生父涉嫌重大，因為在案發現場附近發現他的車，而他為了擺脫罪嫌，一開始說謊自己也遭人攻擊，假裝昏倒才逃了出來，後來坦承的確認識已故情侶，但還是否認相關指控，而另外3人涉案很有可能與受害人所欠下的債務有關，調查仍在進行中。

▼警方在車內發現2具焦屍。（圖／示意圖／達志影像）

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