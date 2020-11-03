小王拒分手傳訊「拉妳撞高鐵」　衝會議室暴打人妻下場出爐

▲顏姓男子當小王不願人妻分手，恐嚇且出手毆打被害人。（示意圖／取自pakutaso網站）

記者劉昌松／台北報導

台北50多歲的顏姓男子，因為工作認識了從事藝術經紀工作的張姓人妻，2人短暫交往後，張女想分手，顏男不甘心，竟傳訊恐嚇｢拉妳撞(高鐵)車頭」「活活撞死妳」，還衝到張女公司，暴打正在開會的張女頭部還用腳狠踹，旁人制止報警，在顏男包包中竟然還發現鐵鎚、美工刀，台北地檢署3日依家暴傷害、恐嚇等罪起訴這名恐怖情人。

檢警調查，顏男在2019年間，得知張姓人妻因為婚外情被發現，想要分手後，就開始常常做出不理性舉動，包括跟監、騷擾等行為樣樣都來，張女為此還向警方申請了暫時保護令，限制顏男接近身邊，但是顏男先前就曾因埋伏電影院門口，偷拍張女和丈夫，被張女噴辣椒水，因此被起訴違反保護令。

▲顏男恐嚇要拉人妻去撞高鐵車頭,。（示意圖／記者賴文萱攝）

除此之外，張女因為工作關係，時常要出入藝術展場，某次張女在會場被人從後方拍背，一回頭就看到是顏男，感到驚恐萬分。某次顏男得知張女到外地出差，竟傳訊息給張女表示如果早知道張女要搭高鐵，「拖也要把妳拖出車廂」，「拉妳去撞車頭」，「活活撞死妳」，甚至還報假案，聲稱張女被丈夫綁到台中飯店去家暴，但事實上張女只是和丈夫到台中出差。

可怕的是，有次張女在公司和客戶開會，顏男不由分說地衝進會議室內，朝張女頭部揮拳，把張女打倒在地後，持續狠踹張女腳部，張女全身多處瘀挫傷，公司同事見狀趕忙上去架開顏男，警方獲報到場，從顏男的包包找到1把鐵鎚和美工刀，顏男辯稱只是工作用的工具。

張女同事作證指出，顏男過去就常常進出公司要找張女，大家都會幫忙支開顏男，但當天事發突然，來不及阻擋，檢察官調查後，認定顏男觸犯恐嚇、誣告、違反保護令、家暴傷害等罪，依法提起公訴。

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