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「懷孕10月」20多歲媽出遊肚痛！加油站廁所驚見出血…夫急奔送醫

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▲▼20多歲「孕媽咪」懷胎10月北上玩肚痛！基隆加油站驚見出血　夫急奔送醫。（圖／衛福部基隆醫院）

▲20多歲「孕媽咪」懷胎10月北上出遊落紅，急奔醫院誕愛女。（圖／衛福部基隆醫院）

記者許力方／綜合報導

屏東的20多歲的鄭姓孕婦，已經懷有37周身孕，日前與王姓丈夫、友人北上出遊，行經基隆時因肚子不舒服跑廁所，赫然發現自己已經「落紅」出血，經員警協助開道，迅速抵達醫院，平安誕下寶寶，接生的婦產科主任醫師也感動地說，這次關鍵其實在鄭女的良好習慣。

事發於10月31日，懷孕37周的鄭女與丈夫北上旅遊，行經基隆吃完午餐，準備要到下一站九份繼續玩，途中她突然覺得肚子不適，跑到加油站上廁所，一看已落紅，因人生地不熟，家人趕緊載去警察局求救，員警出動開道，一行人火速抵達基隆醫院急診，2小時後孩子平安出生。

▲▼20多歲「孕媽咪」懷胎10月北上玩肚痛！基隆加油站驚見出血　夫急奔送醫。（圖／衛福部基隆醫院）

王姓丈夫感動地說，有了醫院及員警的協助，才能在這麼緊急的狀況下，讓太太可以順利到院生產，迎來可愛的寶貝女兒。鄭女也稱，雖然是第一胎，但這幾天醫師及護理人員給予細心照顧，加上良好、貼心的哺育母奶指導及產後護理，讓她安心不少。

林慶豐院長表示，這是基隆醫院面對少子化後將近4年、也是婦產科陳致宇主任自10月到任以來，首位在院內誕生、接生的寶寶，很榮幸遠在台灣尾的屏東與在台灣頭的基隆有這樣的緣份，鄭女與寶寶即將出院返家，祝福這對新手爸媽幸福久久、寶寶平安健康長大。

協助接生的婦產科主任陳致宇指出，此次最大的關鍵其實是鄭女有隨身攜帶孕婦健康手冊的習慣，幫助醫護人員迅速掌握媽媽與胎兒的狀況。也提醒其他孕婦，尤其是屬於高風險妊娠的媽媽，週數越大或接近預產期時，儘量避免過勞或是出遠門，務必多加注意自己身體狀況及寶寶的胎動，遇到身體不適時，也不用過於驚慌，儘速攜帶孕婦健康手冊到院就醫診治。

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