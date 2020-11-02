「懷孕6個月」年輕女躺鐵軌喪命　爸求警找兇手...真相傻了！

▲印度警方上月在阿拉普爾鐵軌旁發現一具年輕女屍 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳致平／綜合報導

印度警方近日偵破一起離奇命案，北方邦普拉塔普加爾城（Pratapgarh）在鐵軌上發現一具年輕女子的遺體，起初警方判定女子輕生，沒想到死者爸爸卻堅稱女兒遭人殺害，沒想到在警方深入調查後發現，殺害女子的真凶竟是她的雙親。

根據印度媒體哨兵報（The Sentinel）報導，當地警方10月25日在阿拉普爾（Alapur）的一處鐵軌上發現倒臥的女屍，依照現場跡證初步判定女子輕生，沒想到後來接到一名自稱女子父親（Kamlesh Kumar Yadav）來電，堅持女兒遭人殺害，請求警方嚴加調查。

沒想到警方循線調查後竟然發現，殺害這名年約20歲女子的真凶就是她的爸爸。原來女子近來因未婚懷孕被家人發現，父母覺得非常丟臉，又擔心家族名聲受辱，到赴醫院檢查後發女兒已懷孕6個多月，試圖墮胎未果，女子也不肯透露孩子生父是誰，氣急敗壞的父母以榮譽謀殺為由，將其殺害，並棄屍於鐵軌旁，想誤導警方以為這起案件是自殺或意外的假象，以逃避責任。

全案調查結束後，警方已查獲作案用的斧頭，死者父母已於上月30日遭逮捕，目前關押在監獄中，等候法院判決結果。