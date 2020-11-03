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搖擺州開票時間出爐…結果恐拖至周末！各州拼「午夜前」計票完畢

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▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲民主黨籍總統候選人拜登與總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統大選正式登場前，已經有超過9600萬人提前投票，大量的郵寄選票也替膠著的選情增加更多變數，尤其6大關鍵搖擺州就佔了101張選舉人票，成為川普與拜登兩人的決戰州。

搖擺州開票時間

亞利桑那州（11張選舉人票）

該州截止投票時是間美東3日晚間9時（台灣時間4日上午10時）。預計投票日當夜會清點大多數的選票，包含郵寄投票與提前親自投票，最終結果預計在周末揭曉。

密西根州（16張選舉人票）

該州截止投票時是間美東3日晚間8時（台灣時間4日上午9時）。根據法院最新裁決，密西根州在選舉日當晚只會統計截止時間前的票數，包含郵寄投票與提前親自投票的票數，預計在6日揭曉。

賓州（20張選舉人票）

該州截止投票時是間美東3日晚間8時（台灣時間4日上午9時）。根據賓州官員表示，該州有約半數的選民提早投票，但法院裁定該州不允許提前統計，因此最終結果可能會在周末之前出爐。

佛羅里達州（29張選舉人票）

該州截止投票時是間美東3日晚間7時至8時之間（台灣時間4日上午9時至10時）。該州選舉官員表示，計票結果預計在晚間8時至8時30分之間出爐，且由於該州有豐富的郵寄選票處理經驗，因此結果應可在選舉日當天順利揭曉。

北卡羅萊納州（15張選舉人票）

該州會在美東3日晚間7時30分（台灣時間4日上午9時30分）左右，公布所有提前投票結果，而選舉日的票數將在8時30分至午夜前公布

威斯康辛州（10張選舉人票）

該州截止投票時是間美東3日晚間9時（台灣時間4日上午10時）。州長艾佛斯（Tony Evers）表示，希望最快能夠在當天晚上知道結果，但最快也可能在4日上午才公布。

▲▼美國郵寄投票開票。（圖／路透）

▲美國郵寄投票開票。（圖／路透）

美國各州開票時間（台灣時間）

11/4　08:00　共計60張選舉人票

喬治亞州（16）、印第安那州（11）、肯塔基州（8）、南卡羅來納州（9）、佛蒙特州（3）、維吉尼亞州（13）

11/4　08:30　共計38張選舉人票

北卡羅來納州（15）、俄亥俄州（18）、西維吉尼亞州（5）

11/4　09:00　共計172張選舉人票

新罕布夏州（4）、佛羅里達州（29）、阿拉巴馬州（9）、康乃狄克州（7）、德拉瓦州（3）、華盛頓特區（3）、伊利諾州（20）、緬因州（4）、馬里蘭州（10）、麻州（11）、密西西比州（6）、密蘇里州（10）、紐澤西州（14）、賓州（20）、羅德島州（4）、田納西州（11）、奧克拉荷馬州（7）

11/4　09:30　共計6張選舉人票

阿肯色州（6）

11/4　10:00　共計153張選舉人票

堪薩斯州（6）、密西根州（16）、南達科塔州（3）、德州（38）、亞利桑那州（11）、科羅拉多州（9）、路易斯安那州（8）、明尼蘇達州（10）、內布拉斯加州（5）、新墨西哥州（5）、紐約州（29）、威斯康辛州（10）、懷俄明州（3）

11/4　11:00　共計21張選舉人票

愛荷華州（6）、蒙大拿州（3）、內華達州（6）、猶他州（6）

11/4　12:00　共計81張選舉人票

北達科塔州（3）、加州（55）、愛達荷州（4）、奧勒岡州（7）、華盛頓州（12）

11/4　13:00　共計4張選舉人票

夏威夷州（4）

11/4　14:00　共計3張選舉人票

阿拉斯加州（3）

►差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票
►美選民調可信度太低？　外媒：統計法比上屆更精準！仍有參考價值
►全美1340萬選民可在「大選日登記投票」左右選情！川普拜登急競逐

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