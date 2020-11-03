女嬰游泳後變乖巧！2小時後送醫「窒息慘死」全家崩潰

▲女嬰戴脖圈遊泳窒息身亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南株洲一名剛滿月的女嬰11月2日在外婆和母親的監護下，在家中帶脖圈游泳。之後，父親回家時，發現孩子臉色蒼白、不哭不動。家人這才覺察異常，將孩子緊急送醫，隨後轉送至湖南省兒童醫院救治。可惜，孩子還是因缺氧時間過長死亡。

據《華聲在線》報導，10月31日，來自湖南株洲的女嬰圓圓（化名）被緊急送進了醫院。孩子因為窒息，渾身無力，甚至哭不出聲音。

原來，剛剛滿月的圓圓一直由媽媽和奶奶照顧。事發當天，媽媽和奶奶讓孩子在家裡的澡池裡，戴著游泳圈游泳。

圓圓游泳時，媽媽和奶奶並沒有時刻關注，孩子游了十幾分鐘後，媽媽才把她從澡池裡抱出來。解開游泳圈後，圓圓顯得特別乖巧安靜，沒有像平時一樣吵鬧。直到2小時後，爸爸回來像往常一樣逗女兒，發現孩子沒有任何反應，臉色蒼白，才驚覺不對勁立馬送到醫院。

「小孩送來的時候，因為家長太晚發現，狀況已經非常差了，沒有任何反應。被游泳圈勒太久，導致多臟器的損害，經過幾番搶救，最後跟家長商量，只能放棄治療，」湖南省兒童醫院重症醫學一科宋宇雷醫師表示。

宋宇雷強調，「小嬰兒帶游泳圈游泳，我們不太建議，這是非常不安全的，像圓圓這麼大的嬰幼兒，骨骼與運動神經協調能力還尚不成熟，戴著游泳圈游泳特別容易勒到脖子，引起窒息，不及時發現，一個幼小到生命就這樣喪失了。」

宋宇雷提醒，如果家長想讓小孩在家裡游泳的話，應該密切關注孩子的一個情況，只要孩子在水中游，視線就不能遠離，「不建議小孩子自行游太長時間。」

「一個鮮活的生命就這樣沒了，讓人惋惜又心痛，其實家長早一點發現小孩的不正常，及時給小孩做心肺復甦，按壓人中，及時送往醫院治療，也不會現在這樣一個慘痛的結果了，」宋宇雷心痛表示。經醫院檢查，女嬰多項指征異常，因缺氧時間過長，造成不可逆的嚴重腦損傷，最終不幸離世。

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