媽媽外出借錢…4月大女兒「臉部發紫」死在床上！兒子還被帶走

▲母親為了養家外出借錢，沒想到心愛的孩子在家中發生不幸意外，令人不勝唏噓。（嬰兒示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名單親媽媽獨自扶養2名兒女，生活困苦但一家人感情很好，某日大兒子上學、該名媽媽跑去社福單位籌錢，把4個月大女兒獨留家裡，直到回家要幫女兒洗澡，才發現她已經窒息死在床上，媽媽痛哭報案，後來社會局將大兒子緊急安置，媽媽心碎說，「請把孩子還給我！」

據了解，該名單親媽媽數年前懷了男友的孩子，沒想到男友從此人間蒸發，她咬牙面對育兒的壓力，過幾年後再次談戀愛，卻又經歷失身、懷孕、男友蒸發的慘劇，陸續又生了2個孩子（皆父不詳，且其中一個孩子出生數周歲就因高燒引發肺炎過世），不但沒有親友的幫忙又沒工作，她只能靠著救濟金辛苦度日。

今年7月28日當天，10歲的大兒子出門上學，該名媽媽下午去找社福單位想多借一點錢，將4個月大的女兒獨留在中和區租屋處的雙人床上睡覺，傍晚回到家準備幫小孩洗澡時，驚見她掉落在小床上，面部朝下疑似窒息休克，一動也不動，她抱起女兒著急呼喊已得不到回應，急忙施作CPR，哭著打119求助。

▲中和警分局表示，由於女嬰無明顯外傷，初步排除虐童可能，詳細死因仍待解剖釐清。（圖／記者陳雕文攝）

女嬰送醫後宣告不治，由於其身上無明顯外傷，警方初步研判無虐童情事；社會局介入了解後決定先將大兒子進行安置。如今該名媽媽失去了女兒，大兒子也被帶走，她崩潰說，「我有能力養孩子呀！為什麼要搶走」，希望政府單位能把兒子還給她。

新北市家防中心主任許芝琦表示，評估媽媽本身有智能障礙、無經濟能力、且喪女後精神狀態不穩定，又沒有親友可幫忙照顧等因素，因為安全顧慮才會將大兒子緊急安置，但不是要母子永遠分開，會持續跟媽媽溝通，希望她能先建立安全的照護環境。

新北檢調查發現，該名媽媽在5年前曾生了一子，後來因肺炎夭折，認為她痛失愛子後，理應更悉心照顧嬰幼兒，如今卻又粗心將女兒獨留家中半天，害女兒死於窒息，依過失致死罪將她起訴，但考量其獨自照料子女，又缺乏親友的協助，是為了生存、養活一家三口才外出借錢，建請法院量處適當之刑。