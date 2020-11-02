快訊／北市松山區「1男死在家中」頸部有割傷！警封鎖現場調查

記者黃彥傑、張君豪、林昱萱／台北報導

台北市松山區一棟公寓2日發生一起事件，一名男子（約50多歲）被發現倒臥在屋內，而救護人員接獲報案趕抵現場，發現男子已明顯死亡，而其頸部有割傷，目前警方已封鎖現場，調查男子死亡原因。

據了解，該名男子是割頸自戕，而他平常在家與父親同住、父親居住在4樓、他則獨居在頂樓頂加套房內。

▲台北市松山區一棟公寓，一名男子陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

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