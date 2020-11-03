影／連署時間遭「技術性」壓縮？　江啟臣批：中選會竟成公投殺手

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣3日上午出席「公投大選同時舉行」全國性公民投票案聽證會，會前受訪指出，中選會應該當公投的幫手，不是當公投的殺手。

江啟臣表示，希望這場聽證會不是要卡公投，我們可以釐清一些你們不了解、不清楚的地方，但不應該藉這場聽證會卡人民要的公投以及人民直接行使直接民主的權利。

▲國民黨主席江啟臣3日於中選會前受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

至於是否擔心影響後續連署的時間？江啟臣說，「當然會啊！」所以這是不是技術性在卡或杯葛，就看中選會怎麼做？中選會的職責應該公正、獨立，不應該有任何政治立場的判斷或預設，中選會應該協助人民完成公投案的連署與執行，而不是卡公投案，他呼籲中選會不要當公投的殺手。

台北市議員、革實院院長羅智強也表示，過去公投是民進黨的神主牌，好不容易走出鳥籠的公投，不到一年就關回去，這就是民進黨對待創黨前輩的態度嗎？

羅智強說，民進黨技術性的砍掉自己的神主牌，連創黨精神都可以不顧，這是為何呂秀蓮批評打著民主反民主等這樣的重話，沒有想到民進黨竟然成為擋公投的先鋒。

前副總統呂秀蓮曾指出，死人連署可依照偽照文書處理，現在透過修法，不只是頭痛醫腳，實際上是變成「頭痛鋸掉全民的腿」，如果公投與選舉不能一同舉行，就不會有那麼多人的去投公投；她呼籲民進黨，不要變相剝奪公民投票，變成鐵籠公投，「民進黨不要打著民主，反對民主！」