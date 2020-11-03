南京東路商辦大樓凌晨失火　警消急衝10F機房...驚見藍色火光竄出

記者游宗樺／台北報導

台北市3日凌晨4時許，南京東路二段一棟商辦大樓突然發生火警，警消到場後發現起火點位於10樓的伺服器機房，於是拉水線進行灌救，由於機房內部擺放大量電腦設備及電池，火勢一度猛烈，所幸火勢成功撲滅後未造成人員傷亡，確切起火原因有待後續釐清。

▲南京東路一間商辦大樓失火，警消拉水線上10樓灌救。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火樓層位於商辦大樓10樓，起火處為一家貿易公司的伺服器機房，由於機房內設有不斷電系統，警消雖第一時間請台電關閉大樓供電，但不斷電系統仍有電力，加上機房內的電池燃燒，導致火勢一度猛烈。

▲多名警消獲報到場，並升起雲梯車進行火場警戒。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報到場後，在建物正面未發現火光，但拉水線上10樓時，發現濃濃黑煙從走廊上冒出，建物後側也有熊熊火光，於是立即射水滅火，由於機房的電池遭大火燒到，偶有高溫的藍紫色火光竄出，所幸火警時商辦大樓人員均已下班，並無人員受困。

台北市消防局第三大隊大隊長王證雄表示，警消於凌晨4時25分獲報，出動人車到達現場發現建物正面並無明顯火煙，但不久便在10樓後側發現有火光伴隨黑煙竄出，於是請求加派警消支援，經拉水線灌救後，成功於清晨5時12分撲滅火勢，燃燒面積約3平方公尺，未造成人員傷亡，確切起火原因有待火場調查釐清。