快訊／台中戰車營區驚傳火警！掩體雜草竄火　軍方急將戰車駛出

記者游瓊華、莊智勝／台中報導
台中市都會公園旁戰車營區今（30日）上午11時許驚傳火警，警消初步了解，停放戰車處的掩體上方雜草突然竄火，軍方事後也立即搶入掩體內將戰車駛出。
台中市消防局指出，今上午11時49分接獲軍方人員通報，位於西屯路三段、近戰車連營區附近山坡發生雜草火警，立即派遣7車16人前往搶救；警消到場後，發現燃燒範圍太大，立即加派2車組支援。
由於火勢延燒有波及掩體下戰車疑慮，因此警消先請軍方人員將戰車駛出，移往安全處，目前戰車已經全數移置，無遭波及疑慮。確切起火原因仍待查。
記者游瓊華、莊智勝／台中報導
台中市都會公園旁戰車營區今（30日）上午11時許驚傳火警，警消初步了解，停放戰車處的掩體上方雜草突然竄火，軍方事後也立即搶入掩體內將戰車駛出。
台中市消防局指出，今上午11時49分接獲軍方人員通報，位於西屯路三段、近戰車連營區附近山坡發生雜草火警，立即派遣7車16人前往搶救；警消到場後，發現燃燒範圍太大，立即加派2車組支援。
由於火勢延燒有波及掩體下戰車疑慮，因此警消先請軍方人員將戰車駛出，移往安全處，目前戰車已經全數移置，無遭波及疑慮。確切起火原因仍待查。
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