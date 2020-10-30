快訊／台中戰車營區驚傳火警！掩體雜草竄火　軍方急將戰車駛出

台中市30日凌晨發生一起街頭攔車打人事件，一名19歲何姓男子與2名人友人駕車在路上行駛，突然遭兩車包夾，還被對方持棍棒包圍猛打，頭破血流，衣服也染血，受傷送醫救治。據警方初步調查，因何男開車到釣蝦場找女友時，猛催油門，惹7、8名釣客不爽，才跟車包抄打人，但烏龍的是，動手打人的嫌犯打完才發現與何男的女友根本是好友，又急忙把傷者送到醫院後，自知糗大急忙鳥獸散。